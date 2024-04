Marc Marquez riparte da Jerez dopo le due cadute di Portimao e Austin: "Negli USA non è finita come mi aspettavo, ma eravamo là davanti con una bella grinta. Il primo obiettivo qui sarà centrare la Q2 direttamente dal venerdì". Poi annuncia un cambio: "Il team ha lavorato tantissimo questa settimana, abbiamo diverse prove. In primis sostituiremo la leva del freno". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale a Sky

