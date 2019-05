Lo aveva anticipato il Team, lo avevano confermati i piloti. Sky VR46, in vista del GP d’Italia cambia look, una nuova veste grafica caratterizzata dalla bandiera italiana, disegnata sulle speciali livree delle moto. Verrà sfoggiata domenica in occasione della gara, ormai una tradizione dal 2014 a questa parte, un modo per onorare al meglio il Gran Premio di casa. Il bianco, rosso e verde ricopriranno quasi totalmente la moto, una linea più avvolgente rispetto a quella del 2018. Il design italiano interesserà anche la tuta e i caschi dei piloti Moto2 e Moto3. Ormai è tutto pronto per vivere un weekend di adrenalina pura, nella splendida cornice del Mugello per il GP d’Italia Oakley 2019. I tifosi sono già in fermento e, da domani, le gradinate saranno invase dalla passione del pubblico italiano. Motori accesi a partire da venerdì ore 9.00, con le Libere 1 della Moto3.

Il programma del weekend su Sky Sport MotoGP

Venerdì 31 maggio

Moto3 – Libere 1, ore 9.00

Moto2 – Libere 1, ore 10.55

Moto3 – Libere 2, ore 13.15

Moto2 – Libere 2, ore 15.10

Sabato 1 giugno

Moto3 – Libere 3, ore 9.00

Moto2 – Libere 3, ore 10.55

Moto3 – Qualifiche, ore 12.35

Moto2 – Qualifiche, ore 15.05

Domenica 2 giugno

Warm up – Moto3, ore 8.40

Warm up – Moto2, ore 9.10

Gara - Moto3, ore 11.00

Gara - Moto2, ore 12.20