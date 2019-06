Lo chiamano molto affettuosamente "chiquitin" che in spagnolo è "piccolino" ed in maniera ancora più confidenziale "tio" (zio). Ed è tutto dire, perchè il "tio" è il loro boss, Pablo Nieto, il Team Manager dello Sky Racing Team VR46. Oggi è il suo compleanno e i suoi ragazzi gli hanno fatto gli auguri a suon di lavagna e palloncini ed un pensiero speciale. "Siamo cresciuti tantissimo con Pablo - racconta Luca Marini - è un bravo Team Manager, ci cura moltissimo e ci permette di avere gli strumenti giusti per esprimerci al meglio in moto. E’ una gran persona dentro ma soprattutto fuori dalla pista. Gli vogliamo bene”. L'esordio di questi ragazzi al Motomondiale è targato Pablo Nieto, come dimenticarlo: "Ho conosciuto il Campionato del Mondo con Pablo - dice Bulega - e considerate gare, trasferte, viaggi oltreoceano, con lui ed il resto della squadra passo molto tempo, lui ha creato un clima unico e familiare ed è fondamemntale il suo supporto in pista, da ex pilota".