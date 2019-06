Bilancio positivo per il Team al GP d'Italia, con tre piloti su quattro che chiudono in zona punti. Primo podio della stagione per Luca Marini in Moto2. Il pilota di Urbino ha coronato un sogno, quello di festeggiare il secondo posto davanti al pubblico italiano. Gran rimonta di Foggia e Vietti in Moto3, rispettivamente quinto e nono al traguardo. Out Bulega in gara, dopo aver conquistato il record di velocità: 300 km/h. Nessuno prima di lui nella classe di mezzo