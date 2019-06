Montmeló: Marini in top 10, Bulega a punti

Era andato molto forte nelle FP del venerdì, meno in qualifica (tredicesimo). In gara è uscito nuovamente alla distanza. Luca Marini conquista un ottimo sesto posto sul circuito del Montmelò, dietro a Enea Bastianini e a quasi 14 secondi dal vincitore Alex Marquez. A tre tornate dalla fine, ha superato Marcel Schrotter e poi al culmine di un lungo duello con Xavi Vierge, è riuscito a infilare anche il pilota spagnolo per la sesta posizione finale. ‘Maro’ dall’inizio del Mondiale è sempre andato a punti ed è sesto anche nella classifica generale. “Sono abbastanza contento del risultato – commenta Luca - anche se il mio passo gara migliore l’ho tenuto in FP3. Rispetto a me, gli altri sono riusciti a fare un altro step in avanti e a gestire meglio la temperatura. Facevamo fatica con il poco grip al posteriore e anche in velocità perdevamo qualcosa. Nel complesso una buona gara e ho buone sensazioni per Assen dove arriverà un nuovo motore”.

‘Bulegas’, autore di una grande qualifica, partiva dall’ottava casella e in avvio ha perso nove posizioni, complice un contatto tra due piloti davanti. Giro dopo giro, il pilota emiliano è riuscito a recuperare terreno, chiudendo tredicesimo. E’ la terza gara da inizio stagione che il rookie Bulega termina in zona punti. Le sue impressioni subito dopo il GP di Catalunya. “Sono partito molto forte – spiega Nicolò - ma alla curva 4, causa un contatto tra due piloti, ho dovuto chiudere il gas e ho perso diverse posizioni. Da quel momento la mia gara è stata tutta in rimonta e sono contento dei punti. Peccato, la Top 10 era alla portata e ci rifaremo ad Assen, una delle mie piste preferite”.

Nieto: "Felice per il lavoro della squadra"

Il Team Manager Sky VR46 ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rendimento dei suoi al Montmeló.“Una gara molto dura – dice Pablo - ma sono contento di tutto il lavoro della squadra. Luca non ha mollato e dopo la P13 in qualifica ha spinto al massimo per recuperare chiudendo al sesto posto. Bene anche Nicolò che ha centrato ancora una volta i punti e ha fatto esperienza sul long run”.