Sky VR46, voglia "ceca" di tornare in pista

Tre settimane dopo il Sachsenring si torna finalmente in pista. Archiviata la sosta estiva e ricaricate le batterie, adesso si corre a gas spianato verso la seconda metà di stagione. Il calendario dice in sequenza Brno e Spielberg, tutte d’un fiato. Primo pit stop in Repubblica Ceca: motori accesi (come di consueto) a partire da venerdì ore 9.00 con le libere uno della Moto3, a seguire la Top class e la Moto2. Si riparte dalla voglia di riscatto di Vietti e Foggia nella classe leggera, complice una scivolata all’ultimo giro, entrambi hanno chiuso con un doppio zero al Sachsenring. Si ricomincia anche dalla verve di Bulega e Marini, specie Luca che conserva ricordi speciali su questo layout. Pablo Nieto, Team Manager Sky VR46, punta a fare il massimo nei prossimi appuntamenti stagionali. “Ci aspettano subito due trasferte consecutive su tracciati molti diversi tra loro. Da un lato, la storica pista di Brno caratterizzata dalla S in salita e dal tratto finale, sempre in salita. Dall’altro, il velocissimo layout di Spielberg che da qualche anno ormai ospita il GP”.

Marini e Bulega in discesa verso Brno

Per Luca, Brno è una pista speciale, nel 2018 infatti ha centrato la sua prima pole position e in gara ha chiuso secondo, a sette centesimi dal vincitore. Una data da cerchiare in rosso anche per il Team che ha conquistato il primo doppio podio della sua storia, con il secondo e il terzo posto di Marini e Bagnaia. “E’ una pista affascinante – dice Maro - si parte in leggera discesa e poi si arriva alla grande salita che porta al traguardo. Tante curve veloci da affrontare in percorrenza e la bellissima variante a metà del tratto finale. Io e il Team siamo legati da un bellissimo ricordo qui”.

Resta ottimista anche Nicolò Bulega, il pilota emiliano al GP di Germania ha avuto diversi problemi nella gestione della gomma. L’obiettivo è migliorare le ultime performance, a partire dalle prove libere del venerdì. “E’ decisamente una di quelle piste – spiega Nicolò - che ben si adatta ai miei gusti personali e l’affronterò per la prima volta in sella alla Moto2. Sono stato molto veloce qui in passato, ho voglia di rimettermi subito all’opera per continuare a fare esperienza. Punti e passi in avanti da qui alla fine della stagione”.

Foggia e Vietti studiano la pista

Dennis ha dimostrato di avere sempre qualcosa in più in gara, spesso è partito piuttosto indietro in griglia, riuscendo a sopravanzare diverse posizioni. Adesso punta a fare il vero grande step il sabato. “Negli ultimi GP – dice Foggia - non siamo stati perfetti in qualifica ma in gara abbiamo dimostrato di saper essere aggressivi e veloci quanto i primissimi. Un aspetto su cui dobbiamo continuare a lavorare in questa seconda parte della stagione già da Brno, una pista dal layout davvero unico e da una S in salita da lasciare senza fiato”.

Per punti e rendimento Celestino è il best rookie della Moto3. Sette volte a punti e due podi fin qui, non male per un assoluto debuttante. Ora però intende riscattare i due zeri di Assen e del Sachsenring, a partire dal prossimo appuntamento di Brno. “Ci aspetta un'altra nuova pista da scoprire – spiega Vietti - una delle più storiche del campionato, caratterizzata da una lunga salita finale e da una S che non vedo l’ora di affrontare in sella alla mia KTM. Partiremo subito carichi venerdì per imparare quanto prima linee e traiettorie del nuovo tracciato”.

Il programma del weekend su Sky Sport MotoGP

Venerdì 2 agosto

Moto3 – Libere 1, ore 9.00

Moto2 – Libere 1, ore 10.55

Moto3 – Libere 2, ore 13.15

Moto2 – Libere 2, ore 15.10

Sabato 3 agosto

Moto3 – Libere 3, ore 9.00

Moto2 – Libere 3, ore 10.55

Moto3 – Qualifiche, ore 12.35

Moto2 – Qualifiche, ore 15.05

Domenica 4 agosto

Warm up – Moto3, ore 8.40

Warm up – Moto2, ore 9.10

Gara - Moto3, ore 11.00

Gara – Moto2, ore 12.20