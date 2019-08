Si riparte dall'Inghilterra, dove il meteo ha spesso inciso sulle prestazioni fino all'annullamento della gara dello scorso anno per sicurezza. Sono appena terminati dei lavori sull’asfalto che ora non presenta più buche. E per quanto riguarda il drenaggio hanno lavorato molto sia sulla pendenza, che di fatto è migliorata, sia sulla tipologia di materiale. Il risultato è un asfalto più omogeneo e che si asciuga molto più rapidamente.

Per ora l'ultima gara è stata corsa nel 2017, la scorsa stagione infatti la tappa fu cancellata per maltempo: la pioggia era troppa e la pista non drenava. Per Foggia e Vietti si tratterà quindi della prima volta. Intanto in Moto2 Marini ha voglia di cancellare il primo zero in casella di Spielberg. Pablo Nieto punta a tenere alta la concentrazione. "In Austria - spiega il Team Manager Sky VR46 - siamo riusciti a essere molto competitivi in entrambe le categorie. Inoltre, il test post gara, con oltre cento giri all’attivo per entrambi i piloti ci consentirà di affrontare al meglio questa seconda metà di stagione. Silverstone è una pista molto difficile, sappiamo di dover lavorare tanto".

Moto2, Marini e Bulega puntano Silverstone

Luca ha una voglia matta di ritornare in sella e regalarsi subito un gran weekend, sulla pista dove un anno fa Pecco Bagnaia (allora compagno di box) centrò la quarta pole stagionale e la seconda consecutiva. "Non vedo l’ora di tornare in pista. Abbiamo lavorato sodo nel test post gara - commenta Marini - e tutte le informazioni raccolte saranno d’aiuto per il finale di stagione. Silverstone è forse il tracciato più lungo del Campionato, molto bello e veloce. Una successione di curve in percorrenza davvero difficili, ma molto belle".

Bulega qui nel 2016 conquistò un ottimo quinto posto, che è tuttora il miglior piazzamento dello Sky Racing Team VR46 in Moto3. "Veniamo da una serie di prestazioni nel complesso positive - dice Nicolò - e vogliamo continuare in questa direzione anche nei prossimi GP. Fare esperienza, gestire al meglio la durata di gara e raccogliere punti sono i nostri obiettivi. Per la prima volta affronterò la pista di Silverstone in sella alla nuova cilindrata: un tracciato difficile, la prima parte, a tratti, ricorda molto Austin, una sequenza di curve sinistra, destra, sinistra in successione da fare con il gas aperto".

Moto3, la prima volta (in gara) per Dennis e Cele

Celestino sta impressionando per precocità e spirito di adattamento. Nel venerdì di Spielberg aveva messo in fila tutti nel secondo turno di Libere. Insomma, è il miglior rookie per distacco, pronto a studiare un altro layout a partire dal venerdì. "Ancora un tracciato nuovo per me - spiega Vietti - il penultimo da scoprire. Una pista sicuramente molto lunga e difficile. Come sempre il venerdì ci aspetterà un inteso programma di lavoro per riuscire a prendere confidenza con linee e traiettorie per essere poi competitivi in qualifica. Il risultato in Austria sarà un ulteriore stimolo a rimanere concentrati e fare bene".

L'obiettivo resta quello di migliorare in qualifica, per fare una gara d'attacco più vicina al gruppetto di testa. Le ultime due gare raccontano di un Dennis Foggia spesso costretto a rimontare dal fondo del gruppo e, in entrambi i casi, bravo a chiudere in zona punti. "In un certo senso - commenta Foggia - sarà l’esordio per me al GP di Silverstone. Lo scorso anno non abbiamo corso la gara, ma affrontato solo i turni di libere. Una pista particolare, molto lunga e con una parte guidata iniziale molto bella. Continueremo a lavorare sulla moto per riuscire a tornare davvero competitivi".

La programmazione su Sky Sport MotoGP

Venerdì 23 agosto

Moto3 - Libere 1, ore 10.00

Moto2 - Libere 1, ore 11.55

Moto3 - Libere 2, ore 14.15

Moto2 - Libere 2, ore 16.10

Sabato 24 agosto

Moto3 - Libere 3, ore 10.00

Moto2 - Libere 3, ore 11.55

Moto3 - Qualifiche, ore 13.35

Moto2 - Qualifiche ore 16.05

Domenica 25 agosto

Moto3 - Warm up, ore 10.00

Moto2 - Warm up, ore 10.30

Moto3 - Gara ore 12.20

Moto2 - Gara ore 15.30