Dopo il GP di Spielberg, torna in zona punti Luca Marini che conquista il nono posto sul circuito di Silverstone, dietro a Thomas Luthi e a tredici secondi dal vincitore Augusto Fernandez. Maro è partito subito forte con un doppio sorpasso, proprio ai danni dello spagnolo e su Ramy Gardner. In seguito al corpo a corpo con il pilota australiano ha perso tre posizioni. E' stata una gara di sacrificio e nel finale è entrato nei primi dieci. "Non sono mai stato davvero veloce - spiega Luca - anche se, in qualifica, sono riuscito a fare un buon giro. Pensavo di avere un ritmo più vicino ai primi e sono partito per la gara con un assetto simile a quello usato in Austria. La pista era molto diversa e ho fatto molta fatica, soprattutto in inserimento. Ho cercato di tenere duro, non commettere errori e portare a casa punti. Dobbiamo analizzare i dati e capire dover poter intervenire. Un assetto come quello di Spielberg potrebbe essere un buon punto di partenza a Misano."

Giornata meno brillante per Nicolò Bulega che aveva ben impressionato nel sabato di Silverstone. Il pilota emiliano subito dopo lo start ha perso sette posizioni e ha fatto fatica a tenere il passo dei più forti. Bubi ha chiuso il GP di Silverstone al ventesimo posto, dietro a Marco Bezzecchi. Le sensazioni del pilota Sky VR46 che è gia proiettato al prossimo appuntamento di San Marino. "Una gara complicata - commenta Bulega - non sono partito male, ma dall’inizio ho fatto fatica a tenere il ritmo del gruppo. Non avevo feeling con la moto e non riuscivo a guidare come avrei voluto. Dobbiamo recuperare terreno verso Misano".

Nieto: "Valuteremo cosa non è andato"

Il bilancio della gara odierna da parte del Team Manager Sky VR46. "Non è stata la gara che ci aspettavamo. Fin dai primi giri, abbiamo iniziato ad avere qualche problema che ancora stiamo cercando di valutare nei dati a disposizione. Dobbiamo capire esattamente cosa è successo per arrivare pronti al GP di casa".