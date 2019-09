E’ stato un venerdì decisamente positivo in casa Sky VR46, con due piloti in top dieci e tante buone indicazioni in vista del weekend. Va forte Luca Marini che ha stampato un 1:52.752, è secondo nella classifica combinata della prima giornata, dietro ad Augusto Fernandez. Primo al termine delle FP2, ha rifilato due decimi e mezzo a Lorenzo Baldassarri. E’ attesa pioggia nella giornata di domani, per cui potrebbe aver messo una serie ipoteca per entrare in Q2. Luca ha avuto subito delle buone sensazioni e ha confermato il trend di stamani, ora punta a migliorare soprattutto in frenata. “Sono felice – commenta Marini - di aver ritrovato le sensazioni che cercavo alla guida. Dopo Silverstone e Misano, abbiamo deciso di stravolgere la moto perché non riuscivo ad esprimere il mio potenziale. Oggi, dopo FP1 e FP2, posso dire di essere riuscito a guidare come avrei voluto. Dobbiamo comunque continuare a lavorare sodo – prosegue - dobbiamo riuscire a fare uno step in frenata per avere più stabilità e preservare la gomma posteriore. Abbiamo cambiato il motore e il cambio ci ha dato qualche problema. Non riesco ad essere preciso in scalata e spesso non riesco ad inserire la seconda. Dobbiamo riguardare i dati con Magneti Marelli e ExternPro”.

Sorride di gusto anche Nicolò Bulega che ha fatto un altro step nel turno pomeridiano migliorandosi di ben quattro decimi: quinto posto dietro allo spagnolo Alex Marquez. Nella classifica combinata è sesto con il tempo di 1:53.157, anche lui virtualmente in Q2. Il pilota emiliano ha spesso fatto bene nelle sessioni del venerdì e del sabato e punta a confermarsi anche sul circuito di Aragon. L’obiettivo è tornare a fare punti in gara. "Sono soddisfatto di queste prime libere – spiega Bulega - abbiamo fatto un buon lavoro, le sensazioni alla guida sono positive e continuiamo a rimanere concentrati per riuscire a fare un altro step in avanti per la qualifica per non perdere i primissimi. Andiamo avanti così".

Nieto: “Pronti anche a un meteo diverso”

L’analisi del Team Manager Sky VR46 al termine dei primi due turni di Aragon. "Una positiva prima giornata di lavoro – dice Nieto - il passo è buono per entrambi i piloti e siamo a ridosso dei più veloci per domani. Luca e Nicolò stanno lavorando bene e sono pronti anche ad affrontare le incertezze del meteo".

Il programma del weekend su Sky Sport MotoGP

Sabato 21 settembre

Moto3 - Libere 3, ore 9.00

Moto2 - Libere 3, ore 10.55

Moto3 - Qualifiche, ore 12.35

Moto2 - Qualifiche ore 15.05

Domenica 22 settembre

Moto3 - Warm up, ore 9.00

Moto2 - Warm up, ore 10.00

Moto3 - Gara ore 11.20

Moto2 - Gara ore 14.30