Ancora un’altra rimonta nel segno di Dennis Foggia, il pilota romano partiva dodicesimo in griglia e ha tagliato il traguardo al quinto posto. E’ stata una gara di gruppo con pochi strappi e tanti sorpassi. Nel finale, "The Rocket" ha provato anche a giocarsi il podio insieme a Ramirez e Lopez, agevolato dall’incidente all’ultimo giro tra Migno e Ogura, entrambi nella ghiaia. Dennis ha chiuso a sei decimi dal vincitore Albert Arenas e a quattro da Lorenzo Dalla Porta (secondo) che dà una spallata importante in chiave mondiale. E’ la sesta gara a punti consecutiva per Foggia, la quarta in top ten: segno tangibile di una crescita esponenziale in questa seconda metà di stagione. “Una gara tosta – spiega Dennis - era caldissimo e abbiamo fatto 22 giri tutti in bagarre. Sono contento perché tassello dopo tassello stiamo arrivando. Grazie a tutti i ragazzi del Team e alla mia famiglia, un’altra bella domenica”.

Dopo la prima pole in carriera messa a segno nella giornata di ieri, Celestino Vietti ha fatto fatica a tenere il ritmo dei più veloci, specie nelle prime tornate. Il rookie di Ciriè ha svoltato la prima curva da quarto, poi nel corso della gara è stato risucchiato dal gruppone in quattordicesima posizione. Vietti è rimasto concentrato e a dieci tornate dalla fine è ritornato a ridosso dai primissimi, pronto a giocarsi il podio insieme al suo compagno di box. Chiude sesto in Thailandia, subito dietro Dennis Foggia e davanti a Kaito Toba. “Una gara molto combattuta – dice Celestino - ma bella e allo stesso tempo difficile da gestire per il caldo. Siamo rimasti in gruppo tutto il tempo e ho imparato molto. Ho dovuto spingere al massimo fin dalle prime battute e tenere il ritmo. Al via ho perso qualcosa, non sono riuscito ad essere efficace quanto avrei voluto, poi ho recuperato nel finale. Il Team ha dato il 100%, come sempre, e ho avuto una moto competitiva. Siamo carichi per il Giappone”.

Nieto: "Abbiamo fatto un bel lavoro"

Il bilancio del Team Manager Sky VR46 al termine della gara di Buriram. "Una gara difficile – commenta Pablo Nieto - lunga e caldissima, con entrambi i nostri piloti nel gruppo di testa in lotta con i più forti. Sono contento, abbiamo fatto un bel lavoro: Dennis è stato protagonista di un’altra gran rimonta e saliamo al quarto posto nella classifica dei Team".