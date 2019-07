Un GP dall’epilogo beffardo, specie in Moto3 dove Foggia e Vietti (in lizza per entrare in top 10) sono caduti all’ultimo giro, a pochi metri dal traguardo. In middle class, Marini ha fatto una gara tutta in difesa, nonostante partisse in prima fila ha chiuso decimo. Il pilota di Urbino accusava diverse vibrazioni sulla moto e ha provato a gestire fino all’ultimo. Bulega, alle prese con un calo repentino della gomma, ha terminato a ridosso della zona punti. Adesso, tutti in vacanza, si torna il 4 agosto a Brno