Correre nel mondo di Enzo Ferrari sarà bellissimo

La Cittadella Ferrari aprirà le porte a 14mila fortunati per la seconda edizione della Mezza Maratona d'Italia, in programma il prossimo 29 marzo. Qui, tra un chilometro e l'altro, si avrà modo di osservare da vicino i luoghi e le macchine che hanno contributio a far diventare il 'Cavallino' un marchio di fama mondiale. Ve lo raccontiamo a telecamere spente…