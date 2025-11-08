Correre nel mondo di Enzo Ferrari sarà bellissimo
La Cittadella Ferrari aprirà le porte a 14mila fortunati per la seconda edizione della Mezza Maratona d'Italia, in programma il prossimo 29 marzo. Qui, tra un chilometro e l'altro, si avrà modo di osservare da vicino i luoghi e le macchine che hanno contributio a far diventare il 'Cavallino' un marchio di fama mondiale. Ve lo raccontiamo a telecamere spente…
