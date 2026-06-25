Due giorni di sport a tutto ritmo da seguire live su Sky e in streaming su NOW. Si inizia il sabato mattina con i motori - MotoGP, Rally e Formula 1 - passando per l'Open d'Italia di golf, le finali dei tornei di tennis e la 24h di Spa. La domenica è tempo di gare, la sfida Ferrari-Mercedes, quella tra Bezzecchi, l'Aprilia e le Ducati di Marquez e Bagnaia ma anche la Diamond League di Parigi con il ritorno di Marcell Jacobs. Gli orari e i canali per non perdersi nulla

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