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È in arrivo un Super Weekend su Sky Sport. Tutti gli appuntamenti da non perdere!

guida tv

Due giorni di sport a tutto ritmo da seguire live su Sky e in streaming su NOW. Si inizia il sabato mattina con i motori - MotoGP, Rally e Formula 1 - passando per l'Open d'Italia di golf, le finali dei tornei di tennis e la 24h di Spa. La domenica è tempo di gare, la sfida Ferrari-Mercedes, quella tra Bezzecchi, l'Aprilia e le Ducati di Marquez e Bagnaia ma anche la Diamond League di Parigi con il ritorno di Marcell Jacobs. Gli orari e i canali per non perdersi nulla

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La programmazione del Super Weekend su Sky e NOW

Sabato 27 giugno

  • ore 10.00: World Rally Championship, Grecia, Race 2 su Sky Sport Arena
  • ore 10.45: MotoGP, GP d’Olanda, Qualifiche su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP
  • ore 12.30: Formula 1, GP d’Austria, Prove Libere 3 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K
  • ore 13.00: Tennis, Finale WTA250 Eastbourne su Sky Sport Tennis
  • ore 13.30: Golf, DP World Tour – Open d’Italia, 3^ giornata su Sky Sport Golf
  • ore 13.30: Tennis, Finale WTA500 Bad Homburg su Sky Sport Max
  • ore 15.00: MotoGP, GP d’Olanda, Sprint Race su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP
  • ore 15.00: Tennis, Finale ATP250 Maiorca su Sky Sport Arena
  • ore 15.30: Tennis, Finale ATP250 Eastbourne su Sky Sport Tennis
  • ore 16.00: Formula 1, GP d’Austria, Qualifiche su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K
  • ore 16.30: GT World Challenge Europe 24h di SPA su Sky Sport Max
  • ore 17.30: Finale SGS Under17 femminile, Inter Women vs Juventus Women su Sky Sport Calcio
  • ore 18.00: World Rally Championship, Grecia, Race 3 su Sky Sport Arena
  • ore 20.00: Basket Maschile, Slovenia vs Italia su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket
  • ore 21.00: Rugby, Finale Top14, Tolosa vs Montpellier su Sky Sport Arena

Domenica 28 giugno

  • ore 8.30: World Rally Championship, Grecia, Race 4 su Sky Sport Arena
  • ore 12.00: Golf, DP World Tour – Open d’Italia, 4^ giornata su Sky Sport Golf
  • ore 13.00: World Rally Championship, Grecia, Race 5 su Sky Sport Arena
  • ore 14.00: MotoGP, GP d’Olanda, Gara su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP
  • ore 15.00: Formula 1, GP d’Austria, Gara su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K
  • ore 17.00: Premier Padel Valladolid P2, Finale femminile su Sky Sport Tennis
  • ore 18.00: Atletica, Diamond League, Parigi su Sky Sport Arena
  • ore 19.00: Premier Padel Valladolid P2, Finale maschile su Sky Sport Tennis
  • ore 20.45: Futsal Finale Scudetto, Gara2, Meta Catania vs L84 Torino su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio

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