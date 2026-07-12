Tragedia a Brno: morti 2 piloti in una gara del campionato Alpe Adria

L'austriaco Philipp Steinmayr (32 anni) e il romeno Adrian Rus (43 anni) sono morti in seguito a un terribile incidente avvenuto al via della gara di Stk1000/Sbk dell'Alpe Adria Championship di sabato 11 luglio

Tragedia a Brno , dove meno di un mese fa aveva corso la MotoGP per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Come confermato dalla federazione internazionale sul proprio sito ufficiale, due piloti sono morti sabato 11 luglio in seguito a un terribile incidente subito dopo la partenza della gara della categoria Stk1000/Sbk valevole per l' Alpe Adria Championship : si tratta dell'austriaco Philipp Steinmayr , 32enne, e del romeno Adrian Rus (43 anni). Entrambi nati in agosto, avrebbero compiuto gli anni tra pochi giorni.

Il cordoglio della Fim

"La Fim Europe conferma con rammarico che due piloti hanno perso la vita a seguito di un incidente verificatosi durante il programma di sabato del Campionato Internazionale di Motociclismo Alpe Adria a Brno - si legge-. Nonostante l'immediato intervento dei servizi medici, Philipp Steinmayr (Austria, 13 agosto 1993) è deceduto a causa delle ferite riportate nell'incidente. Adrian Rus (Romania, 11 agosto 1982) è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, dove è successivamente deceduto a causa delle lesioni riportate.

A seguito dell'incidente, gli organizzatori hanno deciso di cancellare l'intero programma rimanente del fine settimana. Di conseguenza, le gare in programma della Supersport 300 European Cup, della Supersport 600 European Cup, della Superstock 1000 European Cup e del Women’s European Championship non avranno luogo. La Fim Europe, l'Alpe Adria Motorcycle Union, l'AAcademy (Promotore) e l'Autodromo di Brno esprimono le loro più sentite condoglianze alle famiglie, agli amici, ai team e ai cari di Philipp Steinmayr e Adrian Rus. Nel rispetto delle famiglie colpite dal lutto, non verranno rilasciate ulteriori informazioni in questo momento".