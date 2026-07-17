Il pilota Aprilia ha avuto un impatto con una vettura lungo la prova speciale. Cerutti ha riportato la frattura della tibia e del perone della gamba destra e della rotula sinistra

Incidente per Jacopo Cerutti nel corso della sesta giornata del Ro Rally Marathon, terzo round della Tout Terrain Rally Cup, in corso in Romania. Il pilota del team Aprilia Tuareg Racing si è scontrato con un'auto proveniente dalla direzione opposta durante una prova speciale. Cerutti è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale di Bacau, dove è attualmente ricoverato in osservazione e in condizioni generali soddisfacenti. Aprilia ha comunicato che il pilota ha riportato una "frattura scomposta, completa a più rime e frammenti, di tibia e perone della gamba destra, e della rotula della gamba sinistra. L'equipe medica ha già provveduto a una prima stabilizzazione delle fratture". Nella mattinata di sabato è previsto un intervento all'Ospedale Universitario di Bucarest, al termine del quale verrà organizzato il rientro in Italia.