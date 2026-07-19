Misano, pazza Gara-1: vince la Bmw #32. Rossi 6°

Successo nelle prima prova di Misano per la BMW #32 di Weerts e Van Der Linde dopo una carambola clamorosa allo start. Rossi chiude in sesta posizione dopo una penalità. Oggi su Sky Sport Arena live le qualifiche 2 alle 10 e Gara 2 alle 14:30



Una Gara 1 spettacolare e ricca di colpi di scena premia il Team WRT con Charles Weerts e Kelvin van der Linde, capaci di trasformare il caos del via in un’opportunità per la vittoria già alla prima curva. Alla partenza si scatena infatti una carambola clamorosa: la Porsche #80 entra in contatto con il posteriore della BMW #46 di Valentino Rossi, reo di un non corretto allineamento al lancio, e con l’Audi #66, innescando un incidente da cinema che elimina subito uno sfortunato Andrea Frassineti coinvolgendo anche la Mercedes #3 di Dani Juncadella, costretta al ritiro. Miracolosa la sorte della Mercedes #48 di Auer ed Engel, con l’Audi che sfiora il cofano del Mamba per pochi centimetri.