Misano, pazza Gara-1: vince la Bmw #32. Rossi 6°

GTWC Misano: in gara 1 vince la Bmw #32 di Weerts e Van Der Linde. Rossi sestoGT W. CHALLENGE FOTO da @GTWorldChEu - X
Successo nelle prima prova di Misano per la BMW #32 di Weerts e Van Der Linde dopo una carambola clamorosa allo start. Rossi chiude in sesta posizione dopo una penalità. Oggi su Sky Sport Arena live le qualifiche 2 alle 10 e Gara 2 alle 14:30
Una Gara 1 spettacolare e ricca di colpi di scena premia il Team WRT con Charles Weerts e Kelvin van der Linde, capaci di trasformare il caos del via in un’opportunità per la vittoria già alla prima curva. Alla partenza si scatena infatti una carambola clamorosa: la Porsche #80 entra in contatto con il posteriore della BMW #46 di Valentino Rossi, reo di un non corretto allineamento al lancio, e con l’Audi #66, innescando un incidente da cinema che elimina subito uno sfortunato Andrea Frassineti coinvolgendo anche la Mercedes #3 di Dani Juncadella, costretta al ritiro. Miracolosa la sorte della Mercedes #48 di Auer ed Engel, con l’Audi che sfiora il cofano del Mamba per pochi centimetri.
Nel caos iniziale è lesto Charles Weerts a leggere tutto in anticipo: sceglie l’esterno, evita ogni contatto ed esce in testa da Curva 1, mettendo le basi per il successo finale insieme a Kelvin van der Linde. Un perfetto mix di audacia e fortuna premiano il belga che ipoteca la vittoria già dai primi metri.
Valentino Rossi, scivolato quarto dopo il contatto al via è stato però successivamente penalizzato con 10 secondi per il jump start allineamento, una sanzione che ha compromesso di fatto definitivamente le possibilità di lottare per il podio, relegando Rossi e Hesse al sesto posto assoluto.
Podio di Gara-1 a Misano
- 1° Weerts / Van der Linde (BMW #32 - Team WRT)
- 2° Feller / Buus (Porsche #80 - Lionspeed GP)
- 3° Auer / Engel (Mercedes #48 - Winward Racing)
Vincitori di categoria
- Pro: Weerts / Van der Linde (#32 BMW)
- Gold Cup: Pereira / Aka (#99 Audi)
- Silver Cup: Lismont / Montenegro (#30 BMW)
- Bronze Cup: Schiller / Rindone (#12 Mercedes-AMG)
Podio di categoria
Pro
- #32 Weerts / Van der Linde (BMW)
- #80 Feller / Buus (Porsche)
- #48 Auer / Engel (Mercedes)
Gold Cup
- #99 Pereira / Aka (Audi)
- #58 Fleming / Prette (McLaren)
- #51 Mosca / Zagazeta (Ferrari)
Silver Cup
- #30 Lismont / Montenegro (BMW)
- #34 Day / Villagomez (Aston Martin)
- #6 Bartone / Panis (Mercedes-AMG)
Bronze Cup
- #12 Schiller / Rindone (Mercedes-AMG)
- #87 Dienst / Salikhov (Mercedes-AMG)
- #74 Marschall / Blattner (Ferrari)