La stagione del GT World Challenge finisce con una super sfida tra Campioni del mondo. A Portimao dalle 18, live su Sky Sport Max e in LIVE STREAMING su skysport.it e NOW, di fronte due leggende: Valentino Rossi e Max Verstappen. Uno spettacolo da non perdere all'interno di una gara che vedrà tanti altri piloti pronti per lo show, tra cui Arthur Leclerc e Lorenzo Patrese. Telecronaca di Ivan Nesta

GUIDA TV - LA PREVIEW DELLA GARA - VERSTAPPEN SUBITO IN PISTA