Verstappen e Vale Rossi in pista nel gran finale del GT World Challenge a Portimao
La stagione del GT World Challenge finisce con una super sfida tra Campioni del mondo. A Portimao dalle 18, live su Sky Sport Max e in LIVE STREAMING su skysport.it e NOW, di fronte due leggende: Valentino Rossi e Max Verstappen. Uno spettacolo da non perdere all'interno di una gara che vedrà tanti altri piloti pronti per lo show, tra cui Arthur Leclerc e Lorenzo Patrese. Telecronaca di Ivan Nesta
GUIDA TV - LA PREVIEW DELLA GARA - VERSTAPPEN SUBITO IN PISTA
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Prima emozione: sosta al box per la #46 di Valentino Rossi
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Cambio di canale LIVE: la DIRETTA su Sky Sport F1
La diretta su Sky Sport Formula 1
Dove vedere la 3 Ore di Portimao
Si avvicina l'ultimo atto della stagione 2026 del GT World Challenge Europe. La 3 Ore di Portimao sarà in diretta su Sky Sport Max e in live streaming qui su skysport.it e su NOW. La telecronaca sarà di Ivan Nesta.
Le ultime da Portimao con Ivan Nesta
Ecco le ultime dal circuito dell'Algarve con il nostro Ivan Nesta, a pochi minuti dal via.
Il recap delle posizioni Mercedes al via
Ecco il recap delle posizioni delle Mercedes al via della 3 Ore di Portimao: la migliore in qualifica è stata la #17 di Ralf Aron, Maximilian Götz e Fabian Schiller che partirà dalla seconda posizione.
Verstappen, debutto da... scintille
L'attesa è altissima per Max Verstappen che, nel giorno delle qualifiche, ha già lucidato tutto il suo talento. Al punto che sulla pista di Portimao la sua Mercedes faceva... scintille!
Le qualifiche: Verstappen 14°, problemi per Rossi
Qui il resoconto di Ivan Nesta sulle qualifiche di Portimao, con il racconto del venerdì difficile di Valentino Rossi e del buon esordio di Max Verstappen
GTWC, finale di stagione: Max Verstappen 14° in qualifica, Valentino Rossi a caccia della rimontaVai al contenuto
Vale Rossi presenza fissa
Se per Max Verstappen è un debutto, Vale Rossi è una presenza fissa nel GT World Challenge Europe. Il nove volte campione del mondo sarà al volante della BMW M4 GT3 EVO #46 del Team WRT insieme a Max Hesse e Neil Verhagen.
Il debutto di Max
Max Verstappen, quattro volte campione del mondo di Formula 1, debutta nel GT World Challenge Europe al volante della Mercedes-AMG GT3 del Verstappen Racing. Per l’olandese, reduce da 2 vittorie negli ultimi 2 Gran Premi di Formula 1 e che sarà in equipaggio con Chris Lulham e Ben Barnicoat, sarà una gara significativa per due motivi: da una parte gli consentirà di tornare a prendere confidenza con il circuito di Portimao in vista di un ritorno nel calendario mondiale della F1, dall’altra rappresenta un ulteriore test finalizzato alla partecipazione, il prossimo anno, alla 24 Ore del Nurburgring.
Dalle 18 in diretta da Portimao su Sky Sport Max e in LIVE STREAMING su skysport.it
Buon pomeriggio agli appassionati di motorsport! Stiamo per vivere tre ore ad altissimo tasso di adrenalina: è il gran finale della stagione 2026 del GT World Challenge Europe con due protagonisti davvero straordinari: Max Verstappen e Valentino Rossi, due leggende del motorsport pronti a sfidarsi su un campo da gioco "neutrale". L’olandese sarà al volante della Mercedes Amg GT3, mentre l’italiano guiderà la vettura del team WRT, supportato da BMW.