Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Verstappen e Vale Rossi in pista nel gran finale del GT World Challenge a Portimao

live STREAMING
Massimo Discenza

Massimo Discenza

La stagione del GT World Challenge finisce con una super sfida tra Campioni del mondo. A Portimao dalle 18, live su Sky Sport Max e in LIVE STREAMING su skysport.it e NOW, di fronte due leggende: Valentino Rossi e Max Verstappen. Uno spettacolo da non perdere all'interno di una gara che vedrà tanti altri piloti pronti per lo show, tra cui Arthur Leclerc e Lorenzo Patrese. Telecronaca di Ivan Nesta

GUIDA TVLA PREVIEW DELLA GARA - VERSTAPPEN SUBITO IN PISTA

in evidenza

SU SKY F1 E MOTOGP IN ESCLUSIVA. DALLE 18 LA DIRETTA DELLA 3 ORE DI PORTIMAO DI GT WC EUROPE

* Vuoi vedere la Formula 1 e la MotoGP? Tutti i Gran Premi in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare

* Qui per vedere la F1 su Sky in streaming su NOW

* ⁠Qui per vedere la MotoGP su Sky in streaming su NOW

LIVE

Prima emozione: sosta al box per la #46 di Valentino Rossi

si parte!

Partenza regolare

Cambio di canale LIVE: la DIRETTA su Sky Sport F1

La diretta su Sky Sport Formula 1

Dove vedere la 3 Ore di Portimao

Si avvicina l'ultimo atto della stagione 2026 del GT World Challenge Europe. La 3 Ore di Portimao sarà in diretta su Sky Sport Max e in live streaming qui su skysport.it e su NOW. La telecronaca sarà di Ivan Nesta.

Le ultime da Portimao con Ivan Nesta

Ecco le ultime dal circuito dell'Algarve con il nostro Ivan Nesta, a pochi minuti dal via.

Il recap delle posizioni Mercedes al via

Ecco il recap delle posizioni delle Mercedes al via della 3 Ore di Portimao: la migliore in qualifica è stata la #17 di Ralf Aron, Maximilian Götz e Fabian Schiller che partirà dalla seconda posizione.

Verstappen, debutto da... scintille

L'attesa è altissima per Max Verstappen che, nel giorno delle qualifiche, ha già lucidato tutto il suo talento. Al punto che sulla pista di Portimao la sua Mercedes faceva... scintille!

Le qualifiche: Verstappen 14°, problemi per Rossi

Qui il resoconto di Ivan Nesta sulle qualifiche di Portimao, con il racconto del venerdì difficile di Valentino Rossi e del buon esordio di Max Verstappen

GTWC, finale di stagione: Max Verstappen 14° in qualifica, Valentino Rossi a caccia della rimonta

GTWC, finale di stagione: Max Verstappen 14° in qualifica, Valentino Rossi a caccia della rimonta

Vai al contenuto

Vale Rossi presenza fissa

Se per Max Verstappen è un debutto, Vale Rossi è una presenza fissa nel GT World Challenge Europe. Il nove volte campione del mondo sarà al volante della BMW M4 GT3 EVO #46 del Team WRT insieme a Max Hesse e Neil Verhagen.

a

©Motorsport.com

Il debutto di Max

Max Verstappen, quattro volte campione del mondo di Formula 1, debutta nel GT World Challenge Europe al volante della Mercedes-AMG GT3 del Verstappen Racing. Per l’olandese, reduce da 2 vittorie negli ultimi 2 Gran Premi di Formula 1 e che sarà in equipaggio con Chris Lulham e Ben Barnicoat, sarà una gara significativa per due motivi: da una parte gli consentirà di tornare a prendere confidenza con il circuito di Portimao in vista di un ritorno nel calendario mondiale della F1, dall’altra rappresenta un ulteriore test finalizzato alla partecipazione, il prossimo anno, alla 24 Ore del Nurburgring.

Dalle 18 in diretta da Portimao su Sky Sport Max e in LIVE STREAMING su skysport.it

Buon pomeriggio agli appassionati di motorsport! Stiamo per vivere tre ore ad altissimo tasso di adrenalina: è il gran finale della stagione 2026 del GT World Challenge Europe con due protagonisti davvero straordinari: Max Verstappen e Valentino Rossi, due leggende del motorsport pronti a sfidarsi su un campo da gioco "neutrale". L’olandese sarà al volante della Mercedes Amg GT3, mentre l’italiano guiderà la vettura del team WRT, supportato da BMW.

Motori: Altre notizie

Verstappen e Vale Rossi in pista nel GT WC alle 18

live STREAMING

La stagione del GT World Challenge finisce con una super sfida tra Campioni del mondo. A Portimao...

2027 definito: Moreira in Hrc e Alonso in Lcr

MotoGp

Le ultime due caselle della prossima stagione sono ora decise: Honda ha scelto Moreira per il...

GTWC, Verstappen vs Rossi: LIVE STREAMING alle 18

GUIDA TV

Ultima tappa per il GT World Challenge Europe con il round a Portimao: in pista per la prima...

50 anni di MBAsulle trade del tartufo

Motori

Il 17 e 18 ottobre gli appassionati delle due ruote si ritrovano per il secondo weekend della 63^...

Verstappen 14° in qualifica, Rossi per la rimonta

A PORTIMAO

Qualifiche ricche di colpi di scena per la 3 Ore di Portimão, ultimo appuntamento del GT World...
Vai alla sezione