GTWC, finale di stagione: nelle libere Rossi subito tra i primi e Verstappen in risalita

A Portimao entra nel vivo l'ultimo e attesissimo appuntamento della GTWC Europe. Nella prima giornata di prove libere sul tracciato portoghese, spiccano i riflettori puntati sulla sfida a distanza tra Valentino Rossi e Max Verstappen. La BMW M4 GT3 #46 di Rossi parte forte chiudendo al 5° posto la FP1, mentre la Mercedes-AMG GT3 #3 di Verstappen Racing recupera nel pomeriggio piazzando il 4° tempo nella FP2 dopo un avvio complicato. Sabato la gara alle 18 live su Sky e in streaming su Skysport.it e NOW

l weekend conclusivo della GT World Challenge Europe Endurance Cup sul circuito di Portimao regala subito spunti di grande interesse, con oltre 60 vetture racchiuse in distacchi minimi. Nelle prime libere Ottima partenza per l'equipaggio del Team WRT. La BMW #46 condivisa da Valentino Rossi, Max Hesse e Neil Verhagen ha fatto registrare un eccellente 5° tempo assoluto (1:42.706), staccata di appena 63 millesimi dalla vetta occupata dall'Audi del team Eastalent Racing. Nella seconda sessione, situazione più complessa per l'equipaggio #46, condizionata dal traffico e da un programma di lavoro orientato al passo gara, che ha visto la vettura scivolare nelle retrovie dei tempi sul giro secco.

I risultati di Verstappen nelle prove libere

Nelle primissime battute della sessione mattutina, Verstappen è stato invece protagonista di un piccolo contatto con un'altra vettura (finito sotto l'attenzione dei commissari). La Mercedes #3, divisa con Ben Barnicoat e Chris Lulham, ha chiuso la FP1 al 20° posto a quattro decimi dalla testa. Netto cambio di passo nel pomeriggio. Dopo uno stint iniziale di Verstappen, il compagno Chris Lulham ha piazzato un giro in 1:43.229 che ha portato l'equipaggio al 4° posto di sessione, confermando i progressi del team in vista del prosieguo del weekend.