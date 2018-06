La risposta a qualsiasi domanda sulla free agency 2018 - che inizierà all’alba italiana di sabato, anche se poi in realtà prima del 7 luglio non sarà possibile rendere ufficiale la stragrande maggioranza delle operazioni - è sempre la stessa: LeBron James.

Ed è naturale che sia così, perché non ci sono motivi razionali per provare a prescindere da un Fenomeno che ha portato in finale una squadra che ha chiuso i playoff con Net Rating di +1, valore che negli ultimi 15 anni è stato quello medio delle squadre che dai playoff sono state eliminate al primo turno senza vincere nemmeno una partita.

Degli scenari a disposizione di LeBron si è detto e scritto di tutto e ovunque, forse addirittura ragionando più a fondo di quanto ha fatto e farà lui stesso, come potrebbero dimostrare voci recenti secondo cui non sarebbe interessato ad ascoltare le presentazioni in pompa magna delle singole pretendenti né disposto a sottoporsi a particolari opere di convincimento, perché sa benissimo quali siano le possibilità sue e delle varie squadre.

Tutto il resto del mercato NBA si può suddividere in due parti principali: ciò che da LeBron è indipendente e ciò che invece più o meno direttamente dipende da lui, o può condizionarne la scelta, o può condizionare le decisioni delle squadre che più o meno direttamente avranno a che fare con lui e con la sua prossima destinazione, a partire dai Los Angeles Lakers e da Kawhi Leonard.

Lo snodo Kawhi

Il silenzio ai limiti dell’omertà che per anni è stato un enorme pregio di Kawhi e motivo di grande orgoglio per un’organizzazione come i San Antonio Spurs, che in certe sfumature del suo carattere rivedevano Tim Duncan, in questa stagione è diventato un clamoroso difetto, se non addirittura l’origine principale di tutti i problemi. Questo perché si è scontrato con il silenzio, i sottintesi e le regole ferree della “Spurs Way”, in una sfida tra muri di gomma che ha portato una situazione antipatica a sfociare in una crisi diplomatica forse definitiva.

Leonard è infortunato o forse no, può giocare o forse no, si allena con i compagni o forse no, ha parte dello spogliatoio contro o forse no, parla con Gregg Popovich e R.C. Buford o forse no: nessuno comunica, nessuno chiarisce, nessuno capisce. Tutto ciò che si può fare dall’esterno è speculare con buone probabilità di centrare il bersaglio, ad esempio sul fatto che la prima diagnosi del suo problema fisico effettuata dai medici degli Spurs sia stata una tendinite, che è un’infiammazione, e che invece Kawhi sia affetto da tendinosi, che è una tendinite cronica e degenerativa e che quindi non causa semplicemente dolore, ma porta con sé tempi di recupero enormemente più lunghi e il rischio di indebolimento, compromissione e in casi più estremi lesione o rottura del tendine, nel caso specifico di quello del quadricipite. Un esempio recente di cattiva diagnosi di un simile problema che ha causato danni tutt’altro che marginali è quello di Blake Griffin, che per una tendinosi non riconosciuta per tempo ha subito una lesione che lo ha costretto a saltare quasi tutta la stagione 2016 e probabilmente a essere meno esplosivo, più facilmente soggetto a problemi futuri e, in sostanza, un giocatore meno decisivo per il resto della carriera.

Per i medici degli Spurs con un’infiammazione si può giocare, si veda la fascite plantare che ha tormentato Duncan (perchè sempre lì si va a finire) a partire dalla metà degli anni 2000, e per questo Kawhi è stato dichiarato pronto a scendere in campo, anche se non totalmente sano e guarito. Per i suoi medici personali una tendinosi va trattata con estrema cautela, perché la carriera è più importante di una singola stagione, quindi si è deciso di tenerlo a riposo. Da questo braccio di ferro sono nate accuse incrociate più o meno velate, con l’ormai famigerato zio Dennis Robertson nella parte del cattivo e gli Spurs che, più per orgoglio che in quanto provvisti di senno e ragione, hanno continuato a mostrare Kawhi al pubblico come un giocatore che poteva essere schierato e che aveva deciso di non giocare di sua spontanea volontà, fino alla situazione attuale in cui in teoria parrebbe che Leonard, anche se non direttamente con la sua voce, abbia chiesto la cessione, o forse no.

Secondo le informazioni riportate da Adrian Wojnarowski di ESPN, Marc Stein del New York Times e Sam Amick di USA Today - che, a margine, sono gli unici newsbreakers in cui riporre totale e incondizionata fiducia per seguire l’evoluzione della free agency insieme a Shams Charania (Yahoo) e David Aldridge (NBA) - la situazione parrebbe ormai delineata: gli Spurs stanno prendendo in considerazione le offerte di almeno quattro squadre, cioè Clippers e Lakers, forti della preferenza espressa, o forse no, da Kawhi per Los Angeles, a cui si aggiungono Celtics e Sixers.

Fissare un prezzo per Leonard potrebbe essere complicato: ad abbassarlo contribuiscono l’imminente scadenza di contratto (player option sul 2019-20) e quindi il rischio che lo scambio si trasformi in un costosissimo affitto di una sola stagione, e i dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore, anche perché bloccare a causa del responso negativo degli esami medici uno scambio su cui già c’è accordo è sempre possibile, ma potrebbe avere ripercussioni antipatiche per tutte le squadre e tutti i giocatori coinvolti.

Ad alzarlo invece potrebbero provvedere un’eventuale asta al rialzo tra le squadre interessate, la resistenza degli Spurs che non hanno alcuna intenzione di svenderlo e, soprattutto, la fretta che potrebbe muovere Sixers e Lakers, perché assicurarsi Kawhi potrebbe spianare la strada all’arrivo di LeBron, o forse no. I Lakers al momento starebbero ragionando sulla possibilità di offrire Brandon Ingram e una prima scelta futura, più eventualmente un’altra ottenuta da uno scambio in cui assorbire un contratto pesante in scadenza, ad esempio dai Nuggets che dopo il rinnovo al massimo salariale di Jokić, 147 milioni in 5 anni, si trovano di fronte a circa 160 milioni di spesa per la prossima stagione tra contratti e Luxury Tax (oltre 20 milioni) ed avranno la necessità di cedere almeno un contratto tra quelli in scadenza 2019 di Kenneth Faried e Wilson Chandler per ridurre i costi.

I Sixers paiono invece intenzionati a presentare una proposta basata su Dario Šarić, Robert Covington e la prima scelta 2021 dei Miami Heat appena ricavata dallo scambio effettuato durante la notte del Draft con i Phoenix Suns. Entrambe le soluzioni sembrano abbastanza lontane da quanto richiesto da San Antonio, ma la fretta di chiudere entro pochi giorni potrebbe portare soprattutto i Lakers ad arricchire sensibilmente il proprio pacchetto, mentre Celtics, che hanno ottimi asset come Jayson Tatum e Jaylen Brown ma nessuna intenzione di cederli, e Clippers, che non hanno da offrire nulla di particolarmente valido, attendono che il prezzo si abbassi, la concorrenza diminuisca e gli Spurs si trovino più vicini alla data di scadenza del contratto di Leonard.