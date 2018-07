Come funzionerebbe il passaggio di LeBron ai Nuggets

Anche nel remoto caso in cui James decidesse di andare a Denver, i Nuggets dovrebbero comunque organizzare una sign and trade con i Cleveland Cavaliers, dato che non hanno lo spazio salariale per poterlo firmare – anzi, dopo le due firme di Jokic e Barton sono ben oltre il limite della luxury tax. Con 14 contratti garantiti il monte salari dei Nuggets supera di 22 milioni il limite da cui scatta la tassa di lusso, e per questo si pensava che la dirigenza potesse pensare di mettere sul mercato i contratti in scadenza di Kenneth Faried (13.8 milioni), Wilson Chandler (12.8 milioni), Darrell Arthur (7.5 milioni) insieme a un asset come una prima scelta al Draft o un giovane ancora nel contratto da rookie (e ce ne sono tanti, a partire dall’ultimo arrivato Michael Porter Jr., ma anche i vari Malik Beasley, Trey Lyles, Juancho Hernangomez o Tyler Lydon) per cercare di alleggerire il costo della squadra. Invece l’idea sarebbe proprio di utilizzare quei contratti e quei giovani per la sign and trade con i Cavs, in modo che possano ricominciare la ricostruzione in fretta dopo l’addio di James. Un piano sicuramente ultra-ambizioso e ultra-aggressivo, dato che nessuno ha mai indicato Denver come una delle destinazioni possibili per James fino a questo momento, ma che probabilmente ha più senso sulla carta che non nella realtà. Ancor prima del contesto tecnico e delle possibilità di vittoria (o delle limitazioni del cap, visto che Denver sarebbe hard capped), viene difficile immaginarsi che LeBron voglia portare la sua famiglia in Colorado invece che tenerla a Cleveland o spostarla a Los Angeles, per quanto Denver sia una città in grande ascesa a livello di vivibilità. Giustamente però i Nuggets pensano di avere una possibilità e vogliono esplorarla fino in fondo: d’altronde, si sbagliano il 100% dei tiri che non si prendono, no?