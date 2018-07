"Lonzo e Kyle dovranno imparare in fretta: adesso non c’è tempo da perdere"

LeBron però è chiamato soprattutto a migliore il gruppo di giovani talenti di cui verrà circondato, al netto dei diversi (e controversi) colpi messi a segno sul mercato nelle ultime ore dai losangelini. Anche sullo sviluppo dei giovani talenti, Bryant non ha dubbi: “Con James nel roster, non penso che ci saranno grossi problemi nel raggiungere la post-season. Adesso si sogna in grande: l’acquisizione di LeBron accelera la curva d’apprendimento di questi ragazzi e loro saranno in grado certamente di imparare in maniera molto più veloce. Adesso avranno l’opportunità di vedere a lavoro ogni singolo giorno il miglior giocatore del mondo, come si allena, si prende cura del suo corpo e come gestisce la sua nutrizione. Basta guardarlo e impari molto più velocemente. Sarà un aiuto fondamentale per Lonzo e Kyle, per la loro crescita e quella di tutti gli altri ragazzi. Certo, adesso anche sui giovani c’è molta più pressione, dovranno capire e assimilare tutto più rapidamente: non vedo l’ora di capire come risponderanno a queste sollecitazioni”. James sarà chiamato a caricarsi sulle spalle la franchigia più glamour della NBA sulle spalle: una missione che Bryant ha compiuto più volte: “Ci vuole un bel po’ di forza per farlo, ma LeBron ha già dimostrato di esserne in grado: qui ai Lakers si fa molta attenzione nella scelta dei giocatori a cui affidarsi. La nostra franchigia è stata sempre molto fortunata nel puntare su giocatori autentici e veri che hanno saputo rappresentare al meglio la squadra. E LeBron sarà il prossimo a portare avanti questa dinastia. Tutti gli altri invece adesso sanno di dover fare i conti anche con noi: la presenza di James basta per riportare i Lakers al centro della scena. Crea un’energia attorno a sé, fondamentale non solo per la città ma per tutta la lega. La NBA ha sempre offerto il meglio quando Lakers e Celtics sono state contender: adesso è ritornato ancora una volta il momento”.