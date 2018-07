Con ogni probabilità la prossima sarà l’ultima stagione NBA (la ventunesima, tutte con i Dallas Mavericks) di Dirk Nowitzki e Mark Cuban ha un’idea chiara in testa: “Voglio che sia una stagione vincente, voglio che i miei Mavs siano in corsa per i playoff: ce la possiamo fare”. Per questo il vulcanico proprietario di Dallas intende affidarsi a due nuovi arrivati il cui impatto è da tutti attesissimo: un veterano come DeAndre Jordan sotto canestro e una matricola al debutto americano come Luka Doncic, fresco di trionfi nazionali e internazionali con il Real Madrid. “Avevamo pensato anche a DeMarcus Cousins – ammette Cuban – ma il suo infortunio e il fatto che probabilmente non potrà essere in campo da subito hanno giocato un ruolo importante nella scelta di preferirgli DeAndre [Jordan]. Non volevamo mettergli fretta, nel recupero da un infortunio delicato come quello al tendine d’Achille. Pensiamo che Jordan ci dia le chance migliori di vincere, sia il prossimo anno che anche in futuro”. Prima di arrivare all’accordo con l’ex centro dei Clippers, però, Cuban e coach Rick Carlisle hanno dovuto dimenticare il clamoroso voltafaccia del giocatore andato in scena nell’estate del 2005, quando Jordan sembrava aver dato la sua parola per accettare il quadriennale al massimo contrattuale dei Mavs prima di ripensarci e rifirmare con i Clippers. Uomo pragmatico per eccellenza, il proprietario di Dallas giura che la ruggine passata non sia stata mai un problema nell’accogliere Jordan in squadra: “Serbo rancore per quattro persone – e con tre di queste sto parlando di cose risalenti alle elementari, se non addirittura prima. A me interessa solo vincere, e di quella squadra che dovette incassare il no di DeAndre oggi sono rimasti solo Dirk [Nowitzki] e J.J. [Barea]. Tutti in squadra mi hanno incoraggiato a firmarlo, e quando io l’ho sentito al telefono lui stesso si è premurato di chiedermi se il passato era passato. La mia risposta è stata semplice: ‘Andiamo a vincere’. ‘Andiamo in guerra assieme’, mi ha risposto lui. Per me era fatta”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche coach Carlisle: “Qualsiasi squadra che vuole migliorare non può che essere felice di accogliere un giocatore come DeAndre. Ci dà ottima presenza al ferro, sia in attacco che in difesa”, l’analisi dell’allenatore, che del passato quasi non vuole parlare: “Non ce n’è bisogno. A volte le cose succedono altre no, a volte ci vuole un po’ di tempo, altre ci sono ostacoli da superare. È quello che abbiamo fatto noi”.