Dal momento in cui Carmelo Anthony e gli Oklahoma City Thunder hanno fatto sapere di non aver intenzione di continuare un rapporto nato soltanto l’anno scorso e mai decollato, le ipotesi su quello che può essere il futuro dell’ex campione NCAA con la maglia di Syracuse tengono banco e generano parecchio interesse. Due le certezze da cui partire: la prima è che OKC ha tutto l’interesse a risolvere la questione prima del 31 agosto per poter spalmare il residuo del suo contratto – un anno a 27.9 milioni di dollari – su tre stagioni (potrebbero applicare il buyout o cederlo anche più avanti ma non sarebbero in grado di ammortizzare i soldi dovuti al giocatore). La seconda è che il giocatore mantiene nel suo contratto, firmato al tempo con i New York Knicks, una no-trade clause, ovvero la clausola che gli permette di scegliere la propria destinazione in caso di scambio. Da qui in poi, il resto sono solo supposizioni e illazioni, che ovviamente riguardano la possibile destinazione futura di Anthony e che hanno portato a individuare quattro squadre in pole position per metterlo sotto contratto. Davanti a tutti sembrano esserci gli Houston Rockets, che hanno perso in ala piccola Trevor Ariza, che ha firmato a Phoenix, e possono vantare in squadra (fresco di rinnovo per i prossimi quattro anni) il suo grande amico Chris Paul. Meno amico, invece – dopo i trascorsi comuni a New York nel 2010-11 e 2011-12, contraddistinti da un rapporto non proprio idilliaco – Mike D’Antoni, che Anthony ritroverebbe in panchina rafforzato però dal titolo di allenatore dell’anno messo in bacheca al termine della scorsa stagione (la sua prima alla guida dei Rockets) e da un’annata vincente chiusa soltanto con la sconfitta in gara-7 contro Golden State, a un passo dalla finale NBA. Certo, la sostituzione Ariza-Anthony non è certo ideale dal punto di vista delle caratteristiche dei giocatori – grande difensore il primo, molto meno il secondo, da sempre conosciuto per le sue doti di attaccante e realizzatore – ma il campionato disputato in maglia Thunder ha messo in mostra un Anthony sempre più a suo agio dietro la linea da tre punti (169 canestri da tre a segno, suo massimo in carriera, realizzate con il 35.7%) caratteristica del gioco che ovviamente ricopre una grande importanza nel gioco di D’Antoni e dei Rockets.