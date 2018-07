Non solo DeMarcus Cousins. I movimenti estivi dei due volte campioni NBA Golden State Warriors non si limita alla firma dell’ex centro di Sacramento e New Orleans, visto che appena reso noto il taglio da parte degli Utah Jazz di Jonas Jerebko, il giocatore svedese è finito nel mirino del gm Bob Myers. Secondo quanto riportato dal giornalista di ESPN Adrian Wojnarowski, solitamente tra i meglio informati, appena saranno completate le operazioni burocratiche post-taglio che renderanno nuovamente disponibile sul mercato Jerebko, il giocatore troverà casa al fianco di Steph Curry e Kevin Durant nella Baia californiana. Già noti anche i dettagli economici dell’accordo, su base annuale, che metterà nelle tasche del giocatore 4.2 milioni di dollari, l’importo non garantito che i Jazz avrebbero dovuto versargli per la prossima stagione e che verrà invece corrisposto dagli Warriors. Jerebko aggiunge al roster di coach Kerr l’ennesimo giocatore versatile, capace di ricoprire diverse posizioni in campo e utile tanto in attacco (è reduce da un’annata chiusa con soli 5.8 punti e 3.3 rimbalzi di media in 15 minuti di campo ma con il 41.4% da tre punti) quanto in difesa. Veterano con alle spalle otto stagioni NBA (e prima anche un passaggio italiano, a Biella, all’inizio della sua carriera), prima dell’avventura nello Utah Jerebko ha indossato solo due maglie, quella dei Detroit Pistons e poi quella dei Boston Celtics. L’addio ai Jazz è arrivato con un messaggio sui social in cui il giocatore svedese allude anche a un futuro ancora pieno di soddisfazioni: “Ci sono tantissime persone che vorrei ringraziare per la stagione appena conclusa, a partire dai miei compagni, tutta l’organizzazione [dei Jazz], i mei allenatori, i tifosi e tutti i dipendenti della Vivint Arena. Il mio anno nello Utah è stato bellissimo e lo ricorderò per sempre. Non vedo l’ora di iniziare il prossimo capitolo della mia vita e della mia carriera. Sento di avere ancora davanti a me gli anni più importanti. Per questo sudo e fatico ogni giorno in palestra. Voglio ringraziare anche i miei tifosi nella speranza che siano carichi per me almeno quanto lo sono io”. L’assalto degli Warriors al terzo titolo consecutivo – il quarto in cinque anni – potrà con ogni probabilità contare anche sul contributo di Jonas Jerebko.