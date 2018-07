"Non gli impedirò di tirare da tre, ma vorrei vederlo in post, da passatore"

Inserire un giocatore forte e dominante come Cousins in un quintetto con già quattro All-Star però non sarà così semplice come potrebbe apparire superficialmente. Steve Kerr ovviamente lo sa bene, e lo stesso – assicura – vale anche per Cousins stesso, messo in guardia da subito sui potenziali lati negativi di firmare con Golden State. “Bob Myers sa che con i free agent sono brutalmente onesto, tanto è vero che spesso mi implora di non dire niente, perché il mio a volte sembra un reclutamento al contrario”, afferma ridendo l’allenatore degli Warriors. Abbiamo già vinto più di un titolo NBA giocando con Draymond Green da 5, con quintetti piccoli, tirando tanto da tre punti e giocando in velocità. Il nostro stile resterà questo, la nostra identità non cambierà, ma ho detto a DeMarcus che lui potrebbe aggiungere una dimensione nuova al nostro gioco”. E quella dimensione, nelle idee di Kerr, vede Cousins attivo soprattutto in post: “Non gli impedirò di tirare da tre punti, sia chiaro, ma vorrei vederlo tanto vicino a canestro soprattutto per sfruttare le sue doti eccellenti da passatore, visto la batteria di tiratori che possiamo mettergli attorno sul perimetro. Gli ho detto anche che probabilmente ci saranno sette-otto possessi consecutivi in cui non toccherà il pallone, perché a tirare saranno Steph, KD e Klay, ma che allo stesso tempo quando qualcuno di noi è caldo la tendenza è quella di continuare a dargli palla e alimentare la sua produzione offensiva, per cui succedere anche con lui”. “Ci saranno partite in cui tirerà 4 volte in tutto – racconta il diretto interessato – e altre in cui finirò per essere il top scorer della squadra. Mi sta bene, vuol dire che non devo essere il focus dell’attacco ogni volta, ogni singola gara. È sempre stato così nella mia carriera, ma ho sempre voluto una squadra che non dovesse affidarsi per forza solo a me. Ora finalmente sono in questa situazione”. L’innesto di Cousins, però, resta rischioso perché il giocatore è per sua natura dominante, sia in campo che fuori. “È per questo che ne ho voluto parlare con Steph, Kevin, Draymond e Andre [Iguodala], perché DeMarcus non è quel tipo di giocatore che puoi pensare si adatti al contesto e giochi in maniera complementare agli altri. Allo stesso tempo però credo sia fondamentale per noi continuare a evolverci, sia perché la stagione è lunga e abbiamo bisogno di sfide e stimoli interni sempre nuovi sia perché il resto della lega continua a darci la caccia e a migliorare – basta guardare quello che ha fatto Houston per avvicinarsi a noi”.