La notizia è arrivata subito, in anticipo rispetto alle attese di tutti (anche delle sue), ma solo dopo il 6 luglio – e la firma del nuovo contratto – Marco Belinelli è tornare a essere un giocatore dei San Antonio Spurs. Ora che può ufficialmente parlare da nero-argento – la maglia con cui ha vinto un titolo NBA nel 2014 e anche la gara del tiro da tre punti – l’azzurro ha raccontato a skysport.it i retroscena di quello che lui stesso chiama “un ritorno a casa”, la delusione provata per il comportamento dei Philadelphia 76ers e le sue opinioni su un’estate di free agency che ha ridisegnato gli equilibri della lega.

Ci racconti com’è nato, si è sviluppato e poi concluso l’accordo con i San Antonio Spurs?

“È successo tutto sabato notte, verso le cinque del mattino italiane. Ero in contatto telefonico costante con Sam [Goldfeder], il mio agente, già da due settimane e lui mi aggiornava su ogni possibilità, mettendomi al corrente di quelle che sembravano essere le squadre interessate, anche se non c’era ancora nulla di concreto. L’ultima telefonata con lui e con mio fratello Umberto, il sabato sera, me la ricordo: ci siamo salutati convinti che se ne sarebbe parlato la settimana successiva, si poteva andare a letto tranquilli. Invece alle 5.30 la chiamata sul mio cellulare, che io non ho neppure sentito, tanto è vero che poi hanno dovuto chiamare casa e mio fratello Enrico è venuto a suonarmi alla porta, svegliandomi, per darmi la notizia. A quel punto ho dovuto decidere in fretta: le squadre che si erano fatte avanti avevano comunque anche altri obiettivi, e alcune si erano già indirizzate verso la firma di giocatori più giovani. San Antonio restava un’offerta interessantissima sia dal punto di vista economico [Belinelli ha firmato un biennale da 12 milioni di dollari, ndr] che per mille altri aspetti e così non ci ho pensato troppo e ho detto sì agli Spurs. Ho parlato subito con R.C. Buford e con Gregg Popovich comunicando anche a loro la mia scelta: per me è una sorta di ritorno a casa”.

Quanto hanno pesato nella tua scelta i ricordi positivi della tua prima esperienza a San Antonio, con la vittoria dell’anello e della gara da tre punti?

“Beh, è stato senz’altro un insieme di elementi quello che mi ha spinto verso il ritorno a San Antonio. Certo, ho pensato anche alle cose che sono successe in passato ma sono consapevole che quella di oggi sarà una nuova avventura perché gli Spurs sono una squadra diversa, nonostante rimanga sempre una delle top 5 o 6 in tutta la lega. Nella mia decisione – tutto sommato molto veloce – hanno influito tanti fattori, il fatto che a San Antonio si gioca una bella pallacanestro, la mia conoscenza dell’ambiente e di tante persone che ne fanno parte, il fatto di poter lavorare ancora con coach Pop e con Ettore [Messina]. Oggi che il mercato non è ancora chiuso è difficile dire che squadra saremo, ma San Antonio comunque è sempre una garanzia”.

Ci hai parlato di diverse squadre interessate: quali, in particolare?

“Oltre a Philadelphia so che hanno mostrato interesse Milwaukee, Indiana e Portland. Sinceramente ero convinto che i Sixers volessero provare a tenere me e tutto il gruppo che aveva fatto così bene l’anno scorso. Io nei quattro mesi che avevo trascorso lì penso di aver fatto molto bene e anche grazie al mio innesto e a quello di Ersan [Ilyasova] Philadelphia aveva fatto un bel cambio di marcia, dalla settima posizione nella Eastern Conference alla terza testa di serie a Est e al fare un’ottima figura nei playoff. Loro invece hanno inseguito – finora senza riuscirci – la firma di un grande free agent ma sinceramente per come si sono comportati verso di me ci sono rimasto un po’ male. Sì, non nascondo un po’ di delusione, anche se alla fine questo è un mondo di business e ognuno prende le decisioni che reputa migliori: ci siamo sentiti, dal punto di vista formale abbiamo avuto delle comunicazioni, ma diciamo che il loro atteggiamento non mi ha lasciato nessun dubbio nell’accettare la corte serrata degli Spurs”.

Tra Bucks, Pacers e Blazers qualcuno è arrivato vicino a metterti sotto contratto?

“No, in realtà mai”.

E firmare magari per un anno solo a una cifra più alta, è stata un’opzione che hai preso in considerazione?

“Un’offerta in questo senso c’è stata, ma a dire la verità la mia preferenza era per un accordo biennale, a una buona cifra come quella messa sul tavolo dagli Spurs, che mi desse comunque la possibilità di essere nuovamente free agent a 34 anni dopo due stagioni in cui ho la certezza di giocare in un sistema in cui mi alleno meno, gioco bene e so di essere seguito perfettamente dal punto di vista fisico”.