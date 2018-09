A dare il via all’estate dei Golden State Warriors è stato il terzo titolo NBA vinto negli ultimi quattro anni: è l’8 giugno 2018 quando negli spogliatoi della Q Arena l’MVP delle serie finale Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green e compagni si godono l’ormai consueta doccia di champagne, confermandosi in vetta al mondo NBA. È un trionfo particolarmente dolce in particolare per Durant, che convalida (se mai ce ne fosse stato bisogno) la sua scelta di lasciare i Thunder nell’estate del 2016 facendo il bis, tanto di anelli che di premi di MVP delle Finals. Eppure a due anni di distanza, c’è chi ancora – tra i tifosi e gli stessi giocatori NBA – non ha perdonato all’uomo di Seat Pleasant la scelta di abbandonare OKC per unirsi a una squadra già piena di superstar come gli Warriors: tra questi c’è la guardia dei Portland Trail Blazers C.J. McCollum. Che in estate invita proprio Durant come ospite del suo podcast, ma – dopo un breve quanto gustoso botta-e-risposta in onda – torna sulla polemica attraverso i suoi account social, definendo “soft” la scelta di KD. Il n°35 di Golden State gradisce il giusto, e reagisce definendo un “serpente” il giocatore dei Blazers. Non è la prima e non sarà l’ultima volta che Durant casca in pieno nei tranelli tesi dal mondo dei social: già pizzicato in passato a twittare da un account segreto, la superstar di Golden State in estate trova di nuovo il modo di litigare online con un tifoso colpevole di mettere in dubbio le sue capacità di leadership. Lo stradominio messo in mostra dagli Warriors nelle ultime stagioni NBA incomincia a suscitare verso la squadra della Baia parecchia insofferenza tra avversari e appassionati e qualche antipatia di troppo. La situazione peggiora ulteriormente quando, a inizio luglio, una notizia choc travolge la lega: il centro All-Star dei New Orleans Pelicans DeMarcus Cousins accetta l’offerta annuale per 5.3 milioni di dollari dei campioni NBA in carica e diventa un Warrior, dando così a Steve Kerr la chance di poter schierare (una volta recuperato dal suo infortunio) un quintetto potenzialmente di soli All-Star. La notizia viene accolta con un mix di sorpresa, incredulità e un pizzico di rabbia dal resto della lega: “the rich gets richer”, si dice negli Stati Uniti quando qualcuno già ricco trova il modo di arricchirsi ulteriormente e sembra proprio il caso degli Warriors, che a prezzo di sconto trova il modo di portarsi in casa un lungo potenzialmente dominante da aggiungere a un roster già fortissimo. Certo, ci sono dubbi relativi alla sua condizione, dopo l’infortunio ai legamenti, e non sarà immediato e facile trovare la quadratura tattica per inserire Cousins nella macchina perfetta di Golden State, ma in tanti accusano gli Warriors di aver “ucciso” la competitività della lega. Risponde per tutti Steph Curry: “È la più grande caz**ata che abbia mai sentito”, la secca reazione del n°30 californiano.