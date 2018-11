I nuovi tatuaggi e i problemi in campo degli Wizards

Un’enorme limitazione per quello che è stato a lungo definito “il più grande atleta della sua generazione”, visto che anche in campo il suo impatto fisico non può che essere inevitabilmente ridotto. Durante la sfida contro i Knicks di qualche giorno fa, coach Brooks ha disegnato uno schema per arrivare a sfruttare un lob al ferro per Howard, ma lui stesso ha chiesto all’allenatore di evitare, non essendo certo di riuscire a chiudere a canestro la giocata. “Coach, le mie gambe non sono del tutto a posto ancora”, e pazienza se contro New York si è dovuto faticare un bel po’ per vincere la seconda gara stagionale (a fronte di otto sconfitte). Nel frattempo il tam tam sui social si è concentrato soprattutto sui tatuaggi spuntati sul suo corpo, ritenuto da Howard per anni “un tempio” immacolato e che durante un viaggio in Cina in estate ha deciso per la prima volta di coprire con dei disegni di leoni sulle braccia. Una scelta “particolare” per il 32enne, alle prese con grattacapi ben più complicati in spogliatoio: “Nel primo tempo non c’eravamo con la testa”, sottolinea dopo aver incassato ben 70 punti dai Mavericks in due quarti. Una situazione raccontata con efficacia da Austin Rivers: “Abbiamo giocato in maniera svagata nel primo tempo, se scendi in campo ragionando così perdi. Non c’è nulla di piacevole nella sconfitta. Abbiamo pensato ‘Oh, finalmente abbiamo vinto. È scattato qualcosa ora perché siamo una squadra piena di talento’ e ci siamo rilassati. No, è dura vincere in NBA, a meno che tu non sia i maledetti Golden State Warriors. Per tutti gli altri è molto complicato. Devi imparare a essere competitivo ogni notte. Perché le cose sono cambiate nella ripresa? Perché abbiamo messo giù il c**o e iniziato a difendere”. Alla fine si ritorna sempre lì, come ha imparato a suo discapito anche Howard.