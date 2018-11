Brutte notizie per i Golden State Warriors: Stephen Curry è uscito nel corso del terzo quarto della partita persa con i Milwaukee Bucks per quello che è stato definito come una lesione all’adduttore sinistro, senza più rientrare in campo. La risonanza magnetica è prevista per la giornata di venerdì (nella serata italiana), come confermato anche da coach Steve Kerr, e potrebbe creare ulteriori problemi ai campioni in carica, già privi di Draymond Green per un problema all’alluce e di Shaun Livingston per un dolore al piede. "Sinceramente non sono nervoso" ha detto Kerr dopo la partita. "Non ho precedenti su cui basarmi: fosse stata la caviglia, avrei potuto fare una stima. Onestamente non era successo prima". Anche Kevin Durant, per quanto vale, non sembrava particolarmente preoccupato: "Sembrava stare bene, vediamo domani dopo le analisi e speriamo vada tutto per il meglio". Curry si è infortunato nel tentativo di contestare il tiro della guardia dei Bucks Eric Bledsoe, rimanendo in partita per qualche momento prima di uscire dal campo e dirigersi direttamente negli spogliatoi, dai quali non è più riuscito. Curry, come tutti gli Warriors, non ha vissuto una gran serata contro Milwaukee: nei 26 minuti in cui è rimasto in campo ha tirato solo 5/14 dal campo per 10 punti, la sua peggior prestazione stagionale, lasciando a Klay Thompson e Kevin Durant l’onere di chiudere la sfida. Se la diagnosi iniziale dovesse essere confermata, Curry potrebbe rimanere fuori per diverse settimane: gli Warriors hanno messo in cascina già dieci vittorie nelle prime undici gare (seconda miglior partenza nella storia della franchigia), ma i Denver Nuggets sono distanti solo mezza partita. Ci sarà bisogno di uno sforzo ulteriore per tenersi il primo posto nella Western Conference.