La rivincita di Jae Crowder, "l'escluso" dei Boston Celtics

No, i tifosi di casa non avevano alcuna intenzione di starsene in silenzio. Anche perché a metà terzo quarto la partita prende decisamente la strada di Utah, che vola sul +20 e consuma così la sua rivincita anche sul parquet. Amanda Pflugrad, la bionda bordocampista che segue dappertutto i Celtics in giro per gli States, racconta su Twitter: “L’ho visto con i miei occhi: un tifoso dei Jazz che ha iniziato a fischiare non appena Gordon Hayward è entrato in campo, si è rivolto alla persona di fianco a lui e ha detto: ‘Amo ancora questo ragazzo’”. Quanto sia un #tcrai o meno, poco importa, ma tutto questo è sintomatico di quanta attenzione fosse rivolta nei confronti del n°20 dei Celtics. Non solo i tifosi dei Jazz avevano cerchiato in rosso questa data, ma anche Jae Crowder; altra vittima della vicenda, scartato senza pietà dai Celtics e salutato con largo anticipo dai tifosi di Boston che iniziarono a corteggiare Hayward mentre lui era ancora in squadra. Il posto in una squadra in cui si trovava alla grande gliel’aveva soffiato lui da sotto il naso, per quello era importante lanciare il messaggio: “Io sono più forte di quanto avete immaginato”. Alla sirena finale sono 20 punti, sei rimbalzi e quattro assist in uscita dalla panchina, con tanto di tripla che ricaccia definitivamente indietro i Celtics nel finale. Coach Quin Snyder a fine partita lo stringe forte prima dell’intervista di rito a bordocampo: “Ottimo lavoro Jae”, Gordon Hayward può diventare finalmente un capitolo chiuso.