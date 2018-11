Joel Embiid quest’anno ha deciso di fare le cose sul serio. Il miglior realizzatore della notte NBA, secondo in stagione dietro Steph Curry con 28.8 punti di media, sta dominando sul parquet contro qualsiasi tipo di avversario, continuando come suo solito a farlo notare. “Li ho presi a calci nel sedere”, urlava nello spogliatoio dopo il secondo incrocio stagionale contro i Pistons di Drummond e Pachulia; vittime come molti altri della forza trascinante del camerunense: “Voglio dominare: è molto divertente provarci – racconta in un’intervista a The Athletic - Sin dal giorno in cui ho iniziato a giocare in NBA, ho notato che un sacco di giocatori di squadre diverse sono amici tra di loro. È una bella cosa essere in buoni rapporti, specialmente fuori dal campo. Ma sul parquet, voglio dominare. Non mi preoccupo di stringere amicizie durante i 48 minuti: mi tengo quelli che ho, sto vicino alla mia famiglia. Non ho bisogno di altro o di fare nuove amicizie sul parquet”. Lo strapotere comunicativo di Embiid sta tutto in questo: raccontare pubblicamente ciò che altri pensano nel privato lo rende vero agli occhi di ascolta, anche se alle volte tende a diventare un po’ la caricatura di sé stesso. In un mondo intriso di perbenismo però, il n°21 dei Sixers non ha paura ad andare controcorrente: “Non capisco perché ci si lamenta di questo: prima dicono che la Lega sta diventando soft, poi arriva qualcuno che prova a dominare e ti ritrovi odiato perché parli troppo e provochi più del dovuto”. Un controsenso che continua dare spessore al suo personaggio, spesso decisivo nel condizionare l’atteggiamento degli avversari: “Sono molto competitivo, voglio vincere e il mio modo di affrontare gli altri mi da la carica. So che quando scendo in campo i miei avversari vogliono farmela pagare e questo mi esalta: è un gioco mentale e gli altri spesso ci cascano. Se prendono sul serio le mie provocazioni, sono fregati”.