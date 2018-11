Toronto Raptors-New Orleans Pelicans 110-126

Affrontare Anthony Davis è difficile per chiunque, anche per chi possiede il miglior record della lega e non ha mai perso con la propria stella in campo. I Toronto Raptors sono stati battuti nettamente nella sfida contro i New Orleans Pelicans, capaci di espugnare il campo dei canadesi come non era riuscito a nessuno in questa stagione. Merito ovviamente di Anthony Davis, autore della quinta doppia doppia in carriera con 25 punti e 20 rimbalzi (massimo stagionale), e di Jrue Holiday, protagonista con 29 punti e 14 assist (anche questo un massimo stagionale). A sparigliare le carte è stato però E’Twaun Moore, che ha vissuto una serata di grazia: l’esterno dei Pelicans ha realizzato 30 punti con 13/18 al tiro, mandando a segno tre delle cinque triple tentate. “Una volta che ne segno una, mi sento come se fossi on fire” ha spiegato sulla sua prestazione, sulla quale Davis ha aggiunto che “senza di lui non avremmo mai vinto questa partita”. Per i Pelicans — privi di Nikola Mirotic e Elfrid Payton — ci sono anche i 17 punti con 12 rimbalzi di Julius Randle, utili per fare una differenza gigantesca nel pitturato: gli ospiti hanno segnato 72 punti in area tenendo gli avversari a 42, forzando un brutto 40% dal campo e 28% da tre (13/45) ai Raptors.

Primo ko in casa e primo ko con Leonard per i Raptors

Per i padroni di casa si tratta della prima sconfitta tra le mura amiche dopo 8 vittorie e della prima sconfitta con Kawhi Leonard in campo, visto che quella contro Milwaukee era arrivata senza il numero 2 sul parquet. L’ex Spurs ha segnato 20 punti ma con 7/20 al tiro, ben contenuto dalla difesa di New Orleans anche per la pessima serata di Kyle Lowry, che ha chiuso con 4 punti e 1/9 al tiro, pur distribuendo 11 assist ai compagni. Tra di essi ci sono altri 22 punti di un sempre più convincente Pascal Siakam, 19+14 di Serge Ibaka e 17 di OG Anunoby in uscita dalla panchina, ma a 4 minuti dalla fine il pubblico di casa stava già prendendo la via dell’uscita, visto che lo svantaggio era ormai irrecuperabile. "Serata difficile: hanno fatto tutto meglio di noi" ha commentato Siakam, seguito anche da Lowry: "Gli abbiamo permesso di andare dove volevano in campo: non abbiamo giocato la nostra pallacanestro".