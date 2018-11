L.A. Clippers-Golden State Warriors 121-116

Partiamo dalla fine: i Clippers vincono ancora dopo un tempo supplementare in casa contro una grandissima squadra. Tutte belle notizie, anche se questa volta i losangelini ce l’hanno messa tutta per complicarsi la vita, quasi increduli una volta arrivati sul +14 a sei minuti e mezzo dalla sirena del quarto periodo. Golden State senza Steph Curry non riusciva a tenere il passo, nonostante un Kevin Durant da 33 punti, 11 rimbalzi e dieci assist in meno di 40 minuti. Tripla doppia, sì, ma i canestri più pesanti nel finale li segna Klay Thompson, che firma anche quello del pareggio a meno di due minuti dal termine. Gli Warriors, dopo 46 minuti di inseguimento, sono ritornati in partita quando conta di più. Il disastro è dietro l’angolo e soltanto il secondo ferro salva i Clippers e sputacchia fuori una tripla del n°11 di Golden State che avrebbe messo ko i padroni di casa. E invece no, di nuovo overtime e di nuovo palla in mano a Lou Williams per cinque minuti. Il n°23 dei Clippers monopolizza l’attacco, lo occupa fisicamente non permettendo ad altri di mettere mano sul pallone. Tutti a difendere, Williams ad attaccare. Funziona, anche perché il miglior sesto uomo dell’anno (scegliete voi la stagione, tanto vince sempre lui) firma gli ultimi dieci punti dei losangelini, mentre Golden State è costretta da subito a rinunciare a Durant per raggiunto limite di falli. Thompson fa quello che può, sbaglia un paio di conclusione e porta i campioni NBA a perdere definitivamente contatto, nonostante i 31 punti arrivati con 31 tiri (una rarità, chiaro segno di come si sia voluto per una volta caricare la squadra sulle spalle). Dall’altra parte invece sono 25 per Williams, ma se fossero pesati il loro valore aumenterebbe a dismisura. Ne aggiunge 14 con sette rimbalzi Danilo Gallinari, che si prende una tripla in emergenza allo scadere a 90 secondi dalla fine dei regolamentari e poi non la tocca praticamente più in attacco, dando però anche questa volta il suo contributo a protezione del ferro. Lui e i Clippers hanno raggiunto una solidità insperata dopo un mese di regular season e iniziano a fare sul serio. Battere i campioni NBA in fondo non è un’impresa che riesce tutti i giorni.