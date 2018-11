Meno di quattro secondi alla fine del primo tempo, penetrazione al ferro dei T’wolves. Caris LeVert, il miglior giocatore in questo avvio di stagione in casa Nets, salta per provare a stoppare il pallone, ma il risultato della sua giocata sul parquet lo dimenticano tutti in fretta. Ricadendo infatti mette male il piede e la sua gamba destra si piega in maniera innaturale, si spezza come un canna di bambù piegata dal vento. Un colpo secco, che lascia senza parole tutto il Target Center. “Lui era il cuore e l’anima di questo gruppo, il fondamento del nostro programma di rilancio – racconta un affranto coach Atkinson – è una perdita enorme per i Nets”. Un infortunio gravissimo, purtroppo già visto anche altre volte in passato. Come nel caso di Derrick Rose, in campo la scorsa stagione quando la stessa sorte toccò a Gordon Hayward e in palestra qualche anno fa assieme a Paul George durante quel drammatico allenamento con la nazionale USA: “È sempre terribile vedere infortuni del genere”. A spiegare bene la gravità di quanto accaduto sono le immagini delle reazioni dei suoi compagni: in lacrime, disperati e consapevoli del lungo percorso che LeVert adesso dovrà affrontare per ritornare a giocare. Il silenzio irreale del Target Center di Minneapolis non viene mai meno, tranne quando un tifoso dagli spalti approfitta dell’occasione per ricordare ai suoi “che forse adesso possiamo vincere una partita”. Towns lo fulmina con lo sguardo, mentre i sanitari trasportano il n°22 di Brooklyn sulla barella (agli accertamenti all’arena sono poi subito seguiti quelli in ospedale a Minneapolis, per valutare come e quando operare la gamba). Nessun fotografo si avvicina e le immagini televisive decidono giustamente di staccare, di non accanirsi. Così come faremo noi di NBA.com, che abbiamo deciso di non mostrare immagini che non hanno nulla in comune con lo sport e che sarebbero soltanto difficili da digerire.