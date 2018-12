Curry migliora nel quarto periodo e dopo l’All-Star Game

Sono 331 i tentativi totali convertiti con un’efficacia fuori dal comune nell’ultimo lustro, spesso presi in serate in cui la mano ha già dimostrato di poter funzionare al meglio (se il tiro non vuol saperne di andare dentro, meglio fermarsi prima di giungere a dieci tentativi dal campo). Al tempo stesso però, per prendere 15 tiri da tre punti c’è bisogno di tempo e questo vuol dire che il rendimento di Curry cresce con l’andare avanti della partita, arrivando anche alle fasi in cui le gare si decidono. In questa regular season, ad esempio, il figlio di Dell sta tirando con il 52% dalla lunga distanza nel quarto periodo (questi dati non tengono conto del 5/9 raccolto nella sconfitta contro Utah, che al massimo ha ritoccato a rialzo le cifre). Una garanzia di successo quando più conta e che potrebbe perfezionare (mai porre limiti al meglio) dopo la pausa dell’All-Star Game: le sue percentuali dopo febbraio in carriera passano dal 43 al 46%, anche se mai aveva tenuto in precedenza una resa così alta già dalle prime sfide stagionali. Per ritoccare a rialzo una stagione da record bisognerà spiegare a coach Kerr quello che già ha compreso da tempo: che la logica con Curry non serve, così come i piani preventivi e le indicazioni scritte nere su bianco. Prendere dieci triple e mezzo di media a partita lo limita e paradossalmente esclude dalla sfida la parte migliore del suo rendimento. Quella che arriva dall’11esimo tiro dall’arco in poi, quella che abbiamo imparato così spesso ad amare in questi ultimi anni. Quella per cui Golden State sta dominando la Lega.