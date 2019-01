“Cosa può fare di meglio James Harden?”, si domandavano in molti nelle ultime 48 ore, dopo aver dato un’occhiata alle prestazioni delle ultime settimane del n°13 dei Rockets. Una serie infinita di gare oltre 30 punti, iniziata con i 50 punti (e tripla doppia) messi a referto contro i Lakers lo scorso 13 dicembre, senza mai abbassare il rendimento e garantendo a Houston nove vittorie in dieci gare. Non che prima le cose andassero peggio: iniziare a raccogliere i dati da metà dicembre infatti, vuol dire lasciare fuori il massimo in stagione da 54 punti realizzato contro Washington, oltre ai tre quarantelli contro Cleveland, Detroit e Indiana della prima parte di stagione. Il Barba però è riuscito a dare un’ulteriore impennata alla sua efficacia, mettendo la ciliegina sulla torna contro gli Warriors. Harden infatti è riuscito a inventarsi qualcosa di ancora più decisivo: un successo in rimonta da -20 sul campo dei campioni NBA in carica, senza Chris Paul ed Eric Gordon al suo fianco, segnando 44 punti, chiudendo in tripla doppia (15 assist) e realizzando i tre punti della vittoria a un secondo dalla sirena dell’overtime. È complicato anche soltanto immaginare un canestro più decisivo, nella partita che potenzialmente resta la più probabile finale di Conference a Ovest (senza offesa per LeBron). Un bersaglio arrivato avendo addosso la pressione e le mani di due dei migliori difensori della Lega, oltre allo sguardo di milioni di persone incollate davanti allo schermo. Una prestazione che gli regala il quinto 40ello consecutivo (contro gli Spurs si era fermato a 39), la seconda tripla doppia in fila con almeno 40 punti a referto. E l’elenco strabiliante delle cifre da record potrebbe andare avanti ancora a lungo. Nelle ultime 11 gare sono 41 punti di media, con sette rimbalzi e oltre nove assist, tirando con il 41.6% dall’arco su quasi 15 tentativi a sera e portando a casa oltre 14 liberi. Provate voi a limitarne l’impatto, le difese NBA al momento non sono in grado.