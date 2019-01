Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 97-107

Coach Walton aveva chiesto più passione e i due giovani talenti più promettenti in casa Lakers hanno subito dimostrato di aver imparato la lezione: Lonzo Ball e Brandon Ingram sono stati i protagonisti del successo dei giallo-viola a Dallas, autori rispettivamente di 21 punti, sette rimbalzi e quattro triple il primo e 29 con 12/21 dal campo per il secondo. Una combinazione letale per i Mavericks che dopo un primo tempo in controllo, si sono sciolti come neve al sole. Il secondo tempo dei padroni di casa è un disastro: 11/43 dal campo, 11 palle perse, con i Lakers che nel terzo quarto piazzano il parziale da 32-13. Dallas non fa mai canestro e per i losangelini è un gioco da ragazzi conquistare il secondo successo nelle sette partite giocate finora senza LeBron James. Una vittoria che manda un messaggio anche a lui e che chiude il “cappotto” stagionale contro i Mavericks, sempre battuti in questa regular season. I Lakers ritrovano anche Kyle Kuzma - assente nelle ultime due sfide per problemi alla schiena – che chiude con 13 punti e grosse difficoltà al tiro (4/20 dal campo). Dall’altra parte invece sono dieci i bersagli trovati da Luka Doncic, testa e spalle il migliore dei Mavericks. Il trascinatore, il leader di una squadra che ha accarezzato per un tempo l’illusione del successo grazie a lui. Alla sirena finale sono 27 punti, con un paio di triple e otto rimbalzi, nonostante l’arcigna (e polemica) difesa di Josh Hart su di lui. Sapere di avere un talento come lui a disposizione è sempre una bella consolazione per Dallas, anche dopo una sconfitta.