L’affetto del pubblico di L.A. e il video dei Clippers

In campo invece, circondato dall’affetto di quello che è stato a lungo il suo pubblico, Griffin sarebbe rimasto con piacere molto a lungo. Già durante l’annuncio dello speaker dell’arena, il boato che ha accompagnato la sua presentazione è stato il sintomo di come la gente di Los Angeles continui a volergli bene, a ricordarsi delle sue prodezze e di come il suo arrivo sia coinciso con l’inizio del periodo più felice e vincente nella storia della franchigia. Immagini riproposte durante il primo timeout: una pausa riempita dai due minuti di video-tributo, trascorsi dalla prima scelta assoluta del Draft 2009 con la testa in su, prima di alzarsi dalla panchina e accompagnare con un lungo saluto l’applauso rivolto a un avversario soltanto sulla carta. Un’emozione che lo condiziona il giusto, visto che nel solo primo quarto arrivano 15 punti, conditi con un paio di prodezze dal palleggio e lontano da canestro che mostrano quanto sia stata vistosa la sua crescita rispetto al ragazzo esplosivo che faceva notizia perché riusciva a schiacciare saltando un'automobile. Il pubblico di casa trattiene il fiato quando sul finire di terzo quarto prende la via degli spogliatoi: no, la sua partita non finisce con quei 35 punti in 28 minuti, il suo lavoro non era ancora completo. L'ultima frazione se la fa tutta sul parquet, segnando il primo canestro e raccogliendo l'ultimo pallone, per chiudere il cerchio nel migliore dei modi: "Twittare che sono scappato via quando ho visto Ballmer è una caz**ta, non c'era nulla di pianificato", sottolinea dopo la partita. Anche se conferma di non essere sicuro di volergli stringere la mano qualora si riproponga l'occasione. In fondo non bastano 44 punti per cancellare un torto del genere.