Il racconto del quarto periodo

La scossa per i losangelini arriva dai soliti noti, dal duo più esplosivo in uscita dalla panchina di tutta la NBA: Williams-Harrell firmano un 5-0 di parziale che costringe coach Casey a chiamare timeout a nove minuti dalla sirena. Entrambi ben oltre la doppia cifra, portano lo svantaggio a un solo possesso, mentre Detroit vuole cavalcare a tutti i costi Griffin, rendendo compassato un attacco in affanno. Il problema per i losangelini è che Griffin non smette di trovare il fondo della retina, sia in avvicinamento che dall'arco. L’intensità diventa selvaggia, con Detroit che non fa più canestri e i Clippers che recuperano con merito in difesa, ma non riescono a capitalizzare al meglio. La parità attesa a lungo finalmente arriva, neanche a dirlo grazie ai 20 punti a testa in uscita dalla panchina di Williams e Harrell. Quando serve di più però, lo schema dei Pistons cambia: l'uno contro uno Griffin-Gallinari, a cui segue in maniera automatica il raddoppio della difesa Clippers, porta il n°23 a riaprire sull'arco. Reggie Bullock risponde presente in un paio d'occasioni, in una partita da 17 punti per lui e Detroit ritrova un minimo di margine. I Pistons mantengono le tre lunghezze di vantaggio e in un rocambolesco possesso prolungato nel finale non riescono a trovare il fondo della retina, lasciando ai Clippers 33 secondi e il pallone per pareggiarla. Griffin sfiora il recupero, bissato poi da un errore di Williams che regala il possesso e i due liberi ai Pistons a 20 secondi dalla sirena che decidono il match.