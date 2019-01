Un rendimento spaziale

La forza di George, poi, sta nella sua dimensione di two-way player, fortissimo in attacco, sì, ma capace di fare la differenza anche in difesa. Non è un caso infatti che i Thunder siano oggi la squadra con la miglior efficienza difensiva di tutta la lega, concedendo soltanto 101.1 punti per 100 possessi agli avversari, davanti a Indiana, Boston e Milwaukee (tutte a Est). George è ai massimi in carriera per recuperi (2.2, secondo in tutta la NBA solo al suo compagno di squadra Russell Westbrook) e il dato dell’efficienza difensiva di squadra quando lui è in campo è ancora migliore (99.7 punti concessi per 100 possessi) rispetto al già eccellente 101.1 che rende i Thunder la miglior difesa NBA. George – ai massimi di carriera per punti (26.9) e rimbalzi (8), con già 13 doppie doppie all’attivo – fa sentire il suo peso anche in marcatura sui suoi avversari diretti, che vedono le proprie percentuali al tiro calare di 3.5 punti percentuali (da un 45.8% medio al 42.3% contro il n°13 di OKC). Ovviamente poi a far notizia sono le sue imprese offensive, mai fini a se stesse ma sempre utili a trascinare la propria squadra: i Thunder sono infatti 11-4 quando Paul George segna più di 30 punti e un perfetto 3-0 quando tocca quota 40. Lo stesso vale per le sue percentuali al tiro, che si riflettono spesso e volentieri in vittorie di squadra: se tira il 50% dal campo il record dei Thunder è 12-4, se lo fa da tre punti è 10-3. Dietro alla grande rimonta in classifica di OKC (partita a handicap, avendo perso le prime 4 gare della propria stagione) c’è proprio il super rendimento del n°13, il cui motto personale spiega al meglio attitudine e ambizioni del ragazzo di Palmdale, California: “Non ditemi che il cielo sia il limite, quando ci sono le impronte dell’uomo sulla Luna”. Un’impresa – quella del primo allunaggio – legata a doppio filo proprio alla cittadina natale di George, Palmdale, dove ha sede l’Armstrong Flight Research Center della NASA, intitolato proprio al primo uomo ad aver messo piede sulla Luna, Neil Armstrong. A lui e alla leggendaria impresa compiuta esattamente 50 anni fa (1969-2019) non a caso si ispira anche l’ultimo modello di scarpe ai piedi di Paul George, le sue Nike PG3 (che il giocatore ha debuttato nella storica partita persa contro San Antonio dopo tre tempi supplementari), che dal logo della NASA stessa fino al codice di avviamento postale di Palmdale (93552) fino alla bandiera USA sfoggiano tutta una serie di riferimenti a una delle imprese più storiche mai compiute dall’uomo.