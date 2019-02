Un giorno in meno alla fine del mercato (la deadline è fissata per giovedì 7 febbraio alle 21.00 ore italiane), ma le trattative tra Lakers e Pelicans proseguono senza sostanza, nonostante a New Orleans la dirigenza stia cercando in tutti i modi di resistere all’assalto. Magic Johnson le sta provando tutto, ma appare complicato al momento riuscire a superare lo scetticismo e a forzare la mano nelle prossime 48 ore per chiudere da subito l’affare. I Lakers però fanno davvero sul serio, tanto da aver radicalmente modificato la loro proposta iniziale e aver aggiunto sul piatto un altro bel po’ di giocatori. La seconda offerta fatta dai losangelini comprende Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Michael Beasley, Rajon Rondo, una prima scelta al Draft (che era quanto proposto la scorsa volta), a cui si aggiungono però anche Brandon Ingram e Lance Stephenson, permettendo a New Orleans di liberarsi anche del pesante contratto di Solomon Hill (12.7 milioni di dollari di contratto nel 2019/20). Secondo quanto raccontato da ESPN però, questa proposta non soddisfa i Pelicans, consapevoli di avere il coltello dalla parte del manico in questa fase della trattativa: sono i gialloviola a voler a tutti i costi chiudere nelle prossime ore e così la squadra della Louisiana ha alzato ancora di più la richiesta. La singola prima scelta non basta: andare incontro alle esigenze di L.A. vuol dire come minimo mettere sul piatto quattro scelte, due prime e due seconde. Nel frattempo continuano le telefonate tra Johnson e Dell Demps, che sta opponendo una stoica resistenza, convinto eventualmente di riuscire a trovare un accordo con il n°23 che permetterebbe ai Pelicans di poterlo schierare nelle prossime settimane, fino alla fine della stagione. I Lakers nel frattempo, partiti con prudenza, si sono esposti molto più di quanto fatto in passato per Paul George e Kawhi Leonard, a dimostrazione di come Anthony Davis sia l’affare che non vogliono farsi sfuggire per nessuna ragione al mondo.