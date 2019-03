Due premi di MVP e tre titoli NBA da protagonista non rendono del tutto la grandezza di Steph Curry. O almeno non hanno portato il resto della Lega a riconoscergli il giusto merito per le imprese che il n°30 di Golden State continua sistematicamente a compiere ogni volta che scende in campo. Andre Iguodala, ormai da un lustro al fianco di Curry, è convinto che il suo compagno di squadra sia secondo soltanto a Magic Johnson nella storia delle point-guard della NBA: “Ancora non gli viene riconosciuto il giusto merito, non ha il rispetto che meriterebbe d’avere. Ci sono quelli che pensano che sia solo uno che sa correre sui blocchi e altri che lo vedono un giocatore da attaccare in difesa, ma in realtà è un grosso problema per chiunque lo affronti. Le persone non capiscono invece quale sia il contributo che la sua presenza porta in campo, soprattutto in attacco”. In molti non sembrano capire a fondo la sua grandezza: “Non lo capiranno mai: se ci si ferma a pensare e a discutere seriamente, capisci che è la seconda miglior point guard della storia NBA dopo Magic Johnson”. Un enorme attestato di stima, che tuttavia non cambia la natura di Curry, che risponde scherzando: “Ogni giorno mi scrive un messaggio dicendomi queste cose: io mi sveglio e mi dico che ho ancora del lavoro da fare per cercare di diventare il numero uno”. Un’occasione per promuovere il tour “underrated” che porta il nome del n°30 degli Warriors: l’essere stato sottovalutato in fondo è sempre stata una costante della sua carriera, sin da quando in pochi avrebbero immaginato che sarebbe diventato un giocatore in grado di cambiare nel profondo la Lega. Curry al momento non pensa (giustamente) alla legacy, ma a vincere ancora, mentre anche Draymond Green è dello stesso parere di Iguodala: “Magic è un grande, ma sono due tipologie di point guard totalmente diverse. Nel suo genere Steph è in assoluto il migliore, soprattutto rapportato allo stile di gioco del 2019. Sta continuando a migliore, è pazzesco. Come dice Andre, non gli viene reso il giusto merito”.