L’arena dei Clippers a Inglewood e le parole contro Ballmer

I Clippers in realtà sono coinvolti in maniera indiretta anche nella fuga di notizie. Le email su cui ha messo le mani Nathian Fenno infatti fanno parte dell’enorme documentazione allegata nella causa che l’azienda Madison Square Garden ha intentato contro il sindaco di Inglewood – James T. Butts Jr. – accusato di aver ingannato la società per porre termine al contratto di affitto dei terreni di proprietà del comune utilizzati come parcheggi, al fine di poterli riutilizzare e aprire spazio per una nuova strada d’accesso al terreno dove sorgerà l’arena. Un’accusa respinta al mittente da parte del diretto interessato, mentre anche la MSG ha subito risposto alle indiscrezioni stampa sottolineando che “da parte dei Lakers c’è stato un approccio per valutare un eventuale ritorno al Forum in futuro, ma nulla è in programma nel breve termine”. I Clippers infatti vogliono costruire una nuova arena su un terreno di oltre 89mila metri quadri nei pressi di West Century Boulevard, dove stanno sorgendo il nuovo stadio dei Rams e dei Chargers. Il progetto al momento però è fermo, sotto indagine per questioni ambientali, ma l’intenzione di Steve Ballmer è quella di spostare la franchigia in un’arena in cui poter controllare le date delle partite casalinghe (al momento i Clippers sono la terza squadra in ordine di priorità allo Staples Center), oltre che immaginare una struttura ideata unicamente per la pallacanestro. Il proprietario della squadra di Danilo Gallinari è anche uno dei protagonisti della discussione via mail tra Buss e i suoi colleghi, definito “Tutto pazzo”, richiedendo anche un intervento da parte del commissioner Silver riguardo la questione nuova arena. Il tono scanzonato della conversazione – e la natura privata dei discorsi – in parte stemperano il peso di alcune affermazioni, come quando alludendo al fatto che Ballmer si sia messo di traverso, la proprietaria dei Lakers non tarda nel sottolineare: “Ma Ballmer non ha visto quando abbiamo fatto con mio fratello???”, facendo riferimento al lungo tira e molla familiare con cui Jeanie si è presa la proprietà della franchigia, esautorando totalmente tutti gli altri. Nulla di illegale, ma uno spaccato suggestivo di come funzionano le cose all'interno della dirigenza dei Lakers.