Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 107-117

Tre vittorie nelle ultime quattro trasferte erano di gran lunga il modo migliore per lasciarsi alle spalle un paio di brutte sconfitte casalinghe incassate contro Boston e Phoenix. La strada più breve per ritornare in testa alla Western Conference. A guidare gli Warriors nell’ultimo comodo successo lontano dalla Oracle Arena ci ha pensato Steph Curry, autore di 36 punti con un 8/14 dall’arco che lo ha portato oltre quota 300 triple totali in stagione – per la prima volta due giocatori superano tale soglia, considerando che James Harden è già arrivato a quota 316. Ben 22 punti del n°30 di Golden State arrivano nel terzo quarto, quando Minnesota si riporta a contatto dopo un inseguimento durato un’intera frazione, ma viene subito ricacciata indietro da Curry. Una serie impressionante di canestri che mettono alle corde i T’wolves, condannati ormai ad abbandonare ogni residua speranza di conquistare l’accesso ai playoff, nonostante la solita e solida partita di Karl-Anthony Towns da 26 punti e 21 rimbalzi, alla guida di un quintetto tutto in doppia cifra. Dall’altra parte a dare manforte a Steph ci pensano i 28 punti di Klay Thompson, 18 di Jonas Jerebko realizzati a gara in corso e i 17 e nove assist di un silente Kevin Durant, in una sfida senza DeMarcus Cousins e con Andrew Bogut alla sua seconda consecutiva da titolare. Ci mettono tutti lo zampino in questo successo, confermando che la sinfonia Warriors è composta da un insieme di talenti in cui un passaggio in più è sempre ben accetto. Alla sirena finale sono 39 assist su 44 canestri totali (la 30^ volta oltre quota 30 assist in stagione): di gran lunga il dato che renderà più felice Steve Kerr.