Sacramento Kings-Brooklyn Nets 121-123

Dopo il primo quarto la gara sembrava avviata verso un successo neppure troppo difficile per i padroni di casa, sopra di 13 (38-23). Ancora all’intervallo i Kings erano davanti nel punteggio (66-58) e nulla poteva far presagire quello che stava per succedere. D’Angelo Russell all’intervallo ha 17 punti ma poi non segna per tutto il terzo quarto e i suoi Nets subiscono un parziale di 37-20 e sprofondano fino al -29, chiudendo il terzo quarto con 25 lunghezze da recuperare. E qui succede l’impossibile. L’ex Lakers prende fuoco e confeziona un quarto periodo da 23 punti con 10/15 al tiro per chiudere a quota 44 punti (entrambi massimi in carriera), guidando Brooklyn a una rimonta storica che viene coronata dal canestro a otto decimi dalla sirena di Rondae Hollis-Jefferson. Da quando è stato introdotto il cronometro dei 24 secondi (ovvero dalla stagione 1954-55) i Nets diventano così solo la quarta squadra in 3.029 partite a vincere una partita dopo essere stati sotto di 25 o più punti all’inizio dell’ultimo quarto. Senza ovviamente dimenticare il fondamentale canestro della vittoria di Hollis-Jefferson – un canestro tutt’altro che facile, in sottomano rovesciato contrastato al ferro, per i punti 13 e 14 della sua gara – l’eroe della serata ovviamente è D’Angelo Russell, che pareggia il record per un giocatore dei Nets (44, stabilito da Bojan Bogdanovic) da quando la squadra si è spostata a Brooklyn nella stagione 2012-13 e diventa il primo giocatore dai tempi di Stephon Marbury nel 2001 (50 punti e 12 assist per lui contro i Lakers) a segnare almeno 44 punti distribuendo almeno 12 assist. Russell chiude con 17/33 compresi 6 bersagli dalla lunga distanza e ai 12 assist aggiunge anche 4 rimbalzi e 4 recuperi, regalando così ai Nets la prima vittoria dopo quattro sconfitte consecutive, fondamentale per restare aggrappati al settimo posto nella Eastern Conference.