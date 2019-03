L’amicizia tra la nuova star dei Philadelphia 76ers Jimmy Butler e l’attore Mark Wahlberg non è una novità e ha fatto parlare già da un bel po’. Fin dal 2013, più di cinque anni fa, quando Wahlberg visitò il centro di allenamento dei Bulls a Chicago – in cui al tempo giocava Butler – e finì per fare un improvvisato uno-contro-uno con l’ex giocatore di Marquette. Tra loro poi nel corso degli anni non sono mai mancate tante belle parole reciproche: “Ne ho conosciuti tante di persone famose ma non tutte hanno l’atteggiamento di Jimmy, quel tipo di approccio alla vita che piace a me: noi diamo tutto, facciamo di tutto per migliorarci sempre. Tanta gente una volta che ha successo è soddisfatta: lui no e io neppure”. “Mark è incredibile – l’opinione di Butler – uno dei ragazzi più veri, genuini che abbia mai conosciuto. Lavora duro, legge e rilegge in continuazione ogni suo script, alzandosi ogni mattina alle 4.30/5 per leggere il materiale e poi andare al lavoro. È grazie a lui che ho iniziato anch’io a svegliarmi presto, per iniziare a lavorare il prima possibile”. Un feeling reciproco che nel corso del tempo è sbocciato in una vera e propria amicizia, con Wahlberg che invita Butler a casa sua durante le trasferte sulla West Coast e la stella dei Sixers che prende a cuore le sorti della figlia di 9 anni dell’attore, seguendola nelle sue partite di pallacanestro (“Adoro quando viene alle partite: la gente finalmente mi lascia in pace, perché vogliono tutti parlare con Jimmy”, dice Walhberg). I due sono anche andati un paio di volte assieme a Parigi e in Toscana a visitare i vigneti del Sissicaia, e allora la decisione del magazine americano Interview – famoso (oltre che per essere stato fondato da Andy Warhol) per pubblicare dei pezzi in cui una celebrità intervista un’altra celebrità – è stata quasi fin troppo semplice, con la scelta di ospitare sulle proprie pagine un bel botta-e-risposta tra la stella dei Sixers e l’attore originario di Boston. Quello che ne è uscito è stato pubblicato recentemente sotto il titolo “L’inarrestabile Jimmy Butler non ha intenzione di fermarsi, se non dopo aver fatto colazione” e ha toccato a 360° gradi la carriera e la stagione del giocatore dei 76ers, al centro di una controversa cessione nel corso del campionato da Minnesota (“Devo essere sincero: non seguo più molto come stanno andando”) a Philadelphia: “Dover andare da coach Thibodeau per dirgli che volevo essere ceduto è stata una delle cose più dure che abbia mai dovuto fare”, racconta Butler. “È stato pesante dovergli dire che le cose non funzionavano, che volevo andarmene”. Anche perché, nel giro di poco, ad andarsene poi è stato anche coach Thibodeau, licenziato dal proprietario dei Timberwolves Glenn Taylor: “Lo sapevano tutti che sarebbe successo. Odio quando capita a uno dei miei”, il commento di Butler, molto vicino all’allenatore che già lo aveva avuto a Chicago.