Luke Walton al momento ha davvero un sacco di grane da risolvere e problemi a cui pensare, con la porta d’uscita già spalancata davanti a sé al termine di una regular season deludente. Ma questo mese scarso di stagione che resta promette di essere davvero molto complicato da affrontare. LeBron James non è sceso in campo contro Milwaukee a causa di fastidio all’inguine; lo stesso problema che lo ha costretto a saltare ben 17 gare a inizio 2019. Vista la totale assenza di senso e competitività delle sfide che attendono i gialloviola, meglio non rischiare una ricaduta. I cronisti però si chiedono se la stagione del n°23 dei Lakers a questo punto non sia già terminata con tre settimane d’anticipo. “Siamo una squadra decisamente più forte e competitiva con lui sul parquet, il nostro obiettivo è quello di recuperarlo e averlo a disposizione nel minor tempo possibile”. Sarà, ma nel frattempo continuare a perdere potrebbe avere anche i suoi vantaggi in termini di lottery, di scelte, di futuro. Tutti discorsi che non riguardano da vicino coach Walton, che verrà sostituito la prossima estate ancora non si sa bene da chi. Le voci di mercato avevano fatto (tra gli altri) anche il nome di Doc Rivers, serio candidato al premio di miglior allenatore dell’anno con i Clippers in una stagione in cui l’ex coach dei Celtics sta riuscendo davvero a compiere un miracolo. Indiscrezioni che hanno irritato non poco il diretto interessato, che ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro a margine del successo casalingo contro Indiana: “Bene, io ho già un lavoro, così come i Lakers hanno ancora un allenatore. E io non ho intenzione di andare da nessuna parte”. Passare ai Lakers in realtà vorrebbe dire spostarsi di qualche decina di metri all’interno dello Staples Center, ma meglio non farlo notare: “Posso dirvi che resterò ancora a lungo ai Clippers, fino a quando il proprietario Steve Ballmer non deciderà di mandarmi via”.