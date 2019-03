Philadelphia 76ers-Boston Celtics 118-115

Il dominio negli ultimi cinque anni dei Celtics contro i Sixers è stato frustrante per Philadelphia, un ostacolo spesso insormontabile per la squadra della Pennsylvania; battuta in 17 degli ultimi 20 incroci, serie playoff inclusa. Un disastro, ma nel momento di massima necessità, quello in cui in ballo c’era il terzo posto a Est e un piazzamento fondamentale tra tre settimane in vista della post-season, è venuto fuori il vero leader dei padroni di casa. Joel Embiid, tenuto a riposo 24 ore prima contro Charlotte, spazza via Boston in una partita da 37 punti e 22 rimbalzi complessivi, conclusa con una decisiva stoppata su Kyrie Irving a 30 secondi dal termine che chiude i conti in favore dei padroni di casa. “È stato dominante, ha dimostrato a tutti quanto contasse per lui questa gara. Rispetto la sua tenacia”, commenta coach Brown, mentre Irving - autore di 36 punti e nove rimbalzi - non può che prenderne atto: “Ho pensato di averlo battuto dal palleggio, è invece… stoppata pulita, perfetta. Grande giocata”. I Sixers evitano così il cappotto stagionale, vincenti in un finale combattuto in cui a lasciare il segno è soprattutto Jimmy Butler: l’ex Minnesota segna 15 dei 22 punti complessivi nel quarto periodo, compreso il jumper dall’angolo a meno di cinque secondi dalla sirena. Un bersaglio accompagnato con tutto il corpo, restando poi lì fermo a guardare il pallone che trova il fondo della retina, con tutto il Wells Fargo Center che esplode di gioia attorno a lui. Un canestro che vale la sesta vittoria in fila per Philadelphia, a questo punto sempre più terza forza a Est. Indiana quarta è indietro di tre partite, quattro invece quelle di margine su Boston. La stessa distanza che c’è tra Philadelphia e il secondo posto di Toronto, per intenderci. E dopo questa vittoria sembra essere giunto il momento per i Sixers di iniziare a guardare in avanti.