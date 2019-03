Auguri Marco Belinelli. Compie 33 anni e 11 di questi – esattamente un terzo della sua vita – li ha trascorsi nella NBA. Dica la verità, se l’aspettava?

"Sinceramente no. È sempre stato il mio grande sogno, ho avuto e continuo ad avere una passione enorme per la pallacanestro e fin da piccolo ho sempre pensato in grande, ma arrivare a immaginare che dal 2007 sono nella lega, riuscendo a vincere un titolo NBA e una gara del tiro da tre punti... beh, quello non l’avrei detto mai".

Ha già pensato alla fine di questa bellissima avventura?

"Sinceramente no, perché sento ancora dentro di me la passione e la voglia di confrontarmi coi migliori. Senza ambizioni e senza voglia di migliorare sarebbe stupido andare avanti, ma finché sto bene fisicamente e sento la stessa voglia di sempre di combattere e di vincere non mi pongo questa domanda: il mondo americano mi piace moltissimo".

Vede una chiusura di carriera in Europa, o in Italia?

"Non so rispondere ora, ma è anche difficile pensare di tornare al livello italiano quando sei stato abituato per anni all'organizzazione e al livello di competizione della NBA. Quello dell'Eurolega è un livello altissimo, ci sono squadre forti e si gioca una bella pallacanestro, completa, ma comunque vorrebbe dire passare dall’essere al top a qualcosa non più al top, per cui ora non ci penso. Sto bene qui, io e la mia ragazza Martina ci troviamo bene a San Antonio e vogliamo vedere cosa ci riserva il futuro, anche perché ho un altro anno di contratto con gli Spurs ma nella NBA sappiamo che può succedere qualsiasi cosa".

È tornato a San Antonio dopo tanti anni: non ci sono più Duncan, Ginobili, Parker e Leonard, ma c’è sempre la cosiddetta Spurs Culture: sono più le differenze o le similitudini rispetto alla sua prima esperienza in Texas?

“Secondo me sono più le similitudini, perché alla fine la voglia di vincere e di giocare assieme unite a un'organizzazione che qui a San Antonio è unica finiscono per essere più importanti dei cambiamenti nello stile di gioco, inevitabili proprio per via dello stravolgimento subìto in questi anni dal roster”.