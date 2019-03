Solitamente il “Rodeo Trip” era il momento dell’anno in cui gli Spurs – quasi magicamente – ingranavano la marcia alta per lanciarsi verso i playoff. Tante trasferte consecutive lontano da casa per compattarsi e fare gruppo, trovare la propria identità e proiettarsi verso grandi risultati. Quest’anno no. Anzi. Otto partite, una sola vittoria e sette sconfitte. Un record che, dal 32-22 di inizio febbraio, precipita ai limiti del 50%: quando gli uomini di Gregg Popovich scendono in campo per l’ultima gara del mese contro Detroit, il record è 33 vittorie e 29 sconfitte e gli Spurs sono aggrappati all’ottavo e ultimo posto per i playoff a Ovest, con Sacramento vicinissima (stesso numero di sconfitte, due sole vittorie in meno) e i Lakers di LeBron James sempre insidiosi. Dopo 21 apparizioni consecutive ai playoff, all’ombra dell’Alamo si inizia a temere che questo possa essere l’anno in cui la striscia più lunga della NBA veda la sua fine. E come spesso accade, quando il gruppo di Gregg Popovich viene dato per spacciato, reagisce come solo lui sa fare. Nello specifico inanellando nove vittorie consecutive, da quel primo successo contro i Pistons ad altre vittorie eccellenti contro i Blazers, i Thunder e soprattutto contro Nuggets, Bucks e Warriors, tutte al primo posto di conference quando sconfitte dagli Spurs. L’ultimo successo, quello contro i campioni NBA in carica, ha portato Steve Kerr a riconoscere quello che appare evidente anche a un rapido sguardo alle classifiche: “Sono la squadra più calda della NBA al momento, ovviamente allenati benissimo e ora stanno eseguendo alla perfezione ogni giocata”. Solo gli Warriors di Kerr hanno fatto meglio degli Spurs quest'anno (con una striscia di 11 successi in fila), mentre a San Antonio non vedevano così tante vittorie consecutive dal 2015-16 (al tempo furono 13). Non è la prima volta però in questa annata che i nero-argento sono stati capaci di trovare la loro quadra interna proprio reagendo a periodi difficilissimi. La prima volta era accaduto a dicembre, dopo che gli Spurs erano andati incontro a una serie di sconfitte addirittura imbarazzanti, tanto per gli scarti subiti (-39 contro Minnesota, -31 contro Houston in due partite consecutive) quanto per la facilità degli avversari di segnare contro la difesa dei texani (140 punti subiti da New Orleans, 135 da Milwaukee, 136 da Houston e 139 da Utah). Inchiodati a un record largamente perdente (11 vinte e 14 perse al 6 di dicembre) gli Spurs riuscirono a reagire vincendo 14 delle successive 19 gare, trasformandosi difensivamente (103.6 il rating difensivo durante la striscia di successi, il sesto migliore della NBA) ma soprattutto offensivamente (con 116.6 punti per 100 possessi nessuno faceva meglio dei texani).